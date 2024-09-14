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小楊哥「香港高端月餅」月銷5000萬元　被爆香港買不到：贏麻了

▲▼瘋狂小楊哥回應月發工資5000萬。（圖／翻攝自影片） 

▲瘋狂小楊哥（右）。（圖／翻攝自影片）

文／中央社

中國網紅「瘋狂小楊哥」在抖音帶貨「香港美誠月餅」，還邀港星曾志偉現身直播間一起推銷。這款小楊哥聲稱的「高端月餅」熱賣後，被踢爆根本是大陸產品，不但在香港沒有門市，在香港也買不到。

創作搞笑短影音起家的「瘋狂小楊哥」，有「抖音一哥」之稱，光是在抖音就坐擁粉絲破億，近年躍為中國直播帶貨天王。

綜合極目新聞、香港01等陸港媒報導，小楊哥及其三隻羊集團旗下主播力推的香港美誠月餅在直播間裡賣爆。他聲稱這款高端月餅是香港品牌，裡面是黑松露，還是米其林大師調製的。3盒月餅最低只要人民幣99元（下同，約新台幣450元），遠比馳名的香港月餅便宜。

報導指出，香港美誠月餅無論從外形、名稱、還是主打的「流心月餅」上看，都很容易讓人聯想到香港知名的美心月餅，還頂著「香港」的光環，被包裝為一款經典的高端月餅。

根據協力廠商平台的資料，香港美誠月餅在抖音近30天的銷售額已經超過5000萬元，這一成績與美心相當，而且銷售量遠勝美心。

曾志偉也曾現身三隻羊直播間，與小楊哥、大楊哥一起帶貨這款「香港月餅」，他還帶著兒媳王敏奕一起露臉。在此之前，三隻羊控股（香港）有限公司8月正式開業，小楊哥宣布，曾志偉是三隻羊香港分公司老闆。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲瘋狂小楊哥曾邀請NBA球星哈登直播。（圖／翻攝自微博）

小楊哥標榜的「香港月餅」，其真實的「地域身分」廣受質疑。許多IP位置為中國香港的網友留言表示，從未聽說過「香港美誠」；還有香港網友表示在直播間指出這一點後，被「香港美誠」的社交媒體帳號禁言了。

天眼查APP顯示，香港美誠月餅的品牌營運方為廣州市美誠食品有限公司，其官方網站表示該品牌成立於2019年，隸屬於香港美誠食品集團有限公司。

儘管公司在香港註冊，但在香港最大網購平台HKTVmall卻搜索不到「香港美誠月餅」；香港美誠月餅的多名代理商也證實，這家公司在香港沒有門市，產地在廣州和佛山。

美誠客服人員也表示，該品牌在廣州和佛山設立了行銷中心與生產基地，目前在香港暫無門市。經查詢發現，該公司在2022年申請的「香港美誠」商標被駁回複審中。

河南澤槿律師事務所律師陳貞表示，如果產品產地與廣告宣傳、實物標識不符，可能構成欺詐行為，消費者有權要求相應的賠償。

小楊哥直播帶貨被踢爆後，「月銷5000萬元的香港月餅香港買不到」昨天登上微博熱搜榜，引發網友群起嘲諷，迄今閱讀量突破1.2億。有大陸網友譏稱，「家人們贏麻了，香港人都吃不上」。

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