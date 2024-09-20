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國泰空巴A350發動機起火！　歐盟：疑清潔釀「燃料管破裂」

▲▼香港國泰航空1架空巴A350客機近日發動機故障，為該型航機全球首例。（圖／路透）

▲ 香港國泰航空1架空巴A350客機發動機故障，為該型航機全球首例。（圖／路透）

文／中央社

國泰航空因空中巴士（Airbus）A350飛機發動機問題，本月取消數十個航班。歐盟航空監管當局今天表示，造成發動機起火的原因，可能是清潔過程導致燃料軟管在整修時受損破裂。

法新社報導，歐盟航空安全總署（EASA）也表示，已擴大可能受可疑瑕疵影響的發動機型號數量，包括A350-900系列和A350-1000系列飛機使用的勞斯萊斯（Rolls-Royce）發動機。

總部設於香港的國泰航空在本月2日一架飛往蘇黎世（Zurich）的班機被迫折返香港後，短暫停飛A350系列機隊進行檢修。

經檢查發現，國泰航空48架A350系列機隊中有15架的零件必須更換，這型飛機機隊使用英國製造商勞斯萊斯生產的發動機。

香港公布調查結果指出，這架被迫返航的飛機發動機瑕疵本可能惡化為「嚴重損壞」。

調查人員說，飛行後檢查發現一條燃料軟管破裂，在核心發動機後端可以觀察到「可辨識的破洞」、火燒痕跡及「黑色煙灰」。

民航意外調查機構（AAIA）公布報告表示，飛機燃料可能從破裂的軟管流出導致起火，並擴大至周邊區域。

AAIA將這次事件列為「嚴重」等級，並指出，「如果不迅速偵測並處理，這種情形…可能升級至更嚴重的發動機火災，恐對飛機造成嚴重損壞」。

AAIA表示，這架2019年製造、原定飛往蘇黎世的飛機其他5條燃料軟管也被發現「金屬編織物磨損或結構塌陷情形」。

香港調查人員在報告中提到，國泰航空機組人員在起飛後不久，看到2號發動機出現起火警報。機組人員發出緊急「求救信號」，但之後降級為緊急情況；機組人員關閉這具發動機並啟動滅火裝置，59秒後起火警報解除。

這起事件促使其他亞洲航空公司對A350-900和A350-1000型飛機進行類似檢查，這些機型使用勞斯萊斯Trent XWB-84和XWB-97發動機。

作為「預防措施」，歐盟航空安全總署也要求檢查A350-1000系列飛機，稱目前全球有86架這型飛機提供飛航服務。

勞斯萊斯今天表示，將持續密切配合監管當局的調查工作。（譯者：徐睿承／核稿：曾依璇）

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