火紅漫畫《遺忘之神》原畫手稿　新北市圖永和民權分館首度展出

▲歐洲火紅臺灣漫畫《遺忘之神》原畫手稿，永和民權分館首度展出。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了讓大家更認識臺灣本土漫畫，新北市立圖書館於永和分館、永和民權分館推出「漫畫閱創嘉年華」系列活動，除了首度展出在歐洲火紅的臺灣漫畫《遺忘之神》手稿；同時特別邀請到臺灣第一位原創漫畫改編成偶像劇，作品屢獲各項大獎肯定的漫畫家阮光民；以及2023年在法國出版漫畫作品《遺忘之神》，首刷1500本完售，迴響熱烈的漫畫家葉長青；和卡通「我們這一家」臺版花媽聲優等，分享他們在漫畫創作中的心得與靈感，讓大家更深入了解漫畫創作的精髓，一窺漫畫家的世界。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，漫畫一直是國內民眾喜愛閱讀的圖書類型之一，根據《2022年臺灣文化內容消費趨勢調查報告》，臺灣15至69歲的民眾中，55%有閱讀漫畫的習慣，其中22%讀者有閱讀臺灣漫畫作品。近年來臺灣漫畫家輩出，且不乏優質漫畫，為了讓民眾了解臺灣漫畫的魅力，永和民權分館「特色漫畫專區」除了有上萬冊的漫畫藏書，此次更特別推出「 漫畫閱創嘉年華」系列活動，邀請第一線的漫畫創作者、動漫產業工作者、AI繪圖講師，透過多元的方式帶大家了解漫畫如何產生、漫畫家如何獲取創作靈感、以及漫畫家的生活日常。

9月21日「阮是漫畫家-文學×漫畫×影視」將臺灣文化以漫畫形式帶到國際，2017年獲得金漫獎最佳青年漫畫和年度漫畫雙料大獎，作品《東華春理髮廳》、《用九柑仔店》被改編成電視劇的知名漫畫家阮光民，將和大家分享如何創作出具有跨界改編價值的故事，以及參與國際漫畫節的寶貴經驗，有志從事漫畫創作的民眾，絕不能錯過。

另外，在歐洲擁有高人氣，2023年獲得法國出版社青睞出版售罄，並獲得法國最大青年書展「蒙特伊（Montreuil）青年書展主辦方特別推薦的漫畫家葉長青《遺忘之神》原畫手稿特展10月14日起至12月31日止，將首度於永和民權分館展出；10月19日還有「遺忘之神：神木」分享會，漫畫家葉長青將親至現場與民眾分享如何透過漫畫，將臺灣的神怪故事和文化介紹給國際讀者，以及分享法國的駐村經驗。當天參加分享會的民眾，只要在館內借閱15本書，就可以獲得「遺忘之神」作者親簽漫畫書，限量20名，即日起開放報名。

除了漫畫家現身說法，AI繪圖越來越盛行，10月19、26日「用AI繪畫出高科技漫畫」將教大家透過AI繪圖創作漫畫，即使不會畫畫也能創造屬於自己的漫畫世界！11月9日「台版花媽聲優見面會」，則將由卡通「我們這一家」劇中靈魂人物「花媽」的幕後配音員王瑞芹老師，將和大家分享有趣的配音工作，為大家揭開配音員神秘的面紗。11月23日還有小朋友專屬的「小小漫畫家動手玩創作」，將帶小朋友了解現今最夯的動漫是如何產生的，體驗當個小小漫畫家。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢或電話洽詢：02-2922-2409。