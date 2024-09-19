強化公安效能！新北落實工廠火災聯防應變機制演練

▲ 新北落實工廠火災聯防應變機制演練。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市政府消防局為強化連棟式鐵皮工廠夜間火災及緊急事故通報及應變標準作業程序，特選定座落於蘆洲區復興路227巷28弄巷內一處工廠林立之高風險區域，於今（19日）辦理連棟式工廠聯防自衛消防演練，而演練重點為強化工廠於發生火災時，在消防局救災能量到達前，指派專人至起火廠家，協助他廠救災減災，以建立相互支援之聯防協定，減少財產損失。

消防局表示，現今既存之鐵皮工廠未使用耐燃建材、防火區劃未臻完善，另多數工廠於例假日、夜間無人員留守或人力較少，無法順利通報火災發生及使用室內消防栓滅火設備等，一旦火警發生，不僅造成嚴重財產損失及企業營運中斷，時常致使相鄰廠家蒙受災損，並對於消防人員救災亦有相當的風險，因此，消防局除了依法要求設置相關消防安全設備外，未來將向廠家宣導「安全共存」觀念，針對連棟式鐵皮工廠推動「火災聯防應變機制」，由管理權人於工廠發生火災時，指派人員至現場協助救災。

新北市消防局第三消防大隊長陳志德表示，連棟式鐵皮工廠推動火災聯防機制最大之特點是，當火災發生初期，無論起火廠家有人或無人，各鄰近區域之廠家將立即啟動互相通報及避難引導以確保生命安全，同時啟動初期滅火將可控制火勢減緩延燒速度，透過即時且正確的初期應變，期望可最大程度的降低生命財產損失，今(19)日的演練中，業者快速且熟練地展示各項重點應變工作，充分發揮出自助人助、守望相助的精神，而消防局未來也將持續協助同區工廠業者落實每半年定期聯防自衛消防編組演練，建立良好的聯防默契，熟練火災聯防應變重點工作，不斷地提升消防安全，共同打造宜居安全新北城。