坐「國產車」嫌丟臉！女友要求他換車　全場勸：該換什麼很明顯

▲女友嫌棄男友國產車，男網友嘆「開車不易，換女友簡單！」（示意圖／翻攝自pexels）

圖、文／CTWANT

換車不易，換女友簡單！有男網友在網路上抱怨，近日女友嫌棄他開「國產車」很丟臉，但叫她自己學開車和買車，對方卻又找一堆藉口推託，只想要原PO換一台好車，讓她有面子，讓他不禁納悶「開國產車真的很丟臉嗎？」對此，網友也直呼，「丟臉的不是你的車，是你的女友，該換什麼顯而易見了吧。」

有男網友近日在Dcard以「開vios很丟臉嗎？」為題發文感嘆，跟女友在一起1年多，每次出去都是他開車載她，沒想到近日女友卻突然跟他說，她覺得坐國產車很丟臉，「我說那妳覺得丟臉可以不要坐我的車，自己開啊，她又說她沒有駕照，我說可以去考啊，考駕照又不難，她又不願意。」

於是原PO就表示，女友可以自己買1台覺得不丟臉的車，「不是要她買車給我，是要她買給她自己，然後我來開」，但對方卻又扯自己沒錢，「反正講了一堆，言下之意就是要我換好車載她，讓她有面子，我不是買不起，但我的錢想用在別的地方，我的車是家裡給的，外表也都有在打理，乾乾淨淨的，再買一台實在有點浪費」，也讓原PO感嘆問「開vios真的很丟臉嗎？」

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貼文曝光後隨即引發網友熱議，「怎麼都是這種女生有男友 ㄏㄏ」、「哥你要搞清楚，這種破麻比較丟臉」、「丟臉的不是你的車，是你的女友，該換什麼顯而易見了吧」、「買車容易、養車難，有車可以遮風擋雨的出門就好了」、「換一個吧！有這種女友更丟臉」、「連駕照都沒有，還問題一堆比較丟臉」、「愛你的話開什麼車都一樣吧」、「一點也不丟臉，就是一個代步工具而已」、「換一個喜歡坐你車的女友吧」、「把女朋友換掉比較快。」

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