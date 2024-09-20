女友沒駕照也沒錢！卻嫌棄「開國產車很丟臉」　他聽傻了

▲女友暗示原PO買新車。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

開車載女友，想不到卻被嫌丟臉！一名男網友發文表示，女友既不滿他開的車，又不願意考駕照，言下之意就是要他買一台更好的車，好讓自己有面子，但因為車子是家裡買的，且目前也還算乾淨，所以他實在覺得再買一台很浪費，開國產車真的很丟臉嗎？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上發文表示，他和女友交往一年多，每次出門都是他開車，然而，女友日前卻忽然出言嫌棄，說坐國產車很丟臉。聞言，他就要女友別坐他的車，可以買一台滿意的車自己開，結果女友不只不願考駕照，還說自己沒錢，言下之意就是要他換好車。

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原PO表示，他雖然不是沒錢買新車，但他現在的車是家人買的，目前也還算乾淨，要重新買一台實在覺得浪費，何況他還想把錢用在其他地方。不過女友好面子的行為，也讓他不禁納悶，開國產車真的很丟臉嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「怎麼都是這種女生有男友」、「哥你要搞清楚，交這種女友比較丟臉」、「丟臉的不是你的車，是你的女友，該換什麼顯而易見了吧」、「覺得丟臉自己又沒能力買新車，這女的好大一杯」、「沒錢的人坐你的車然後嫌丟臉」、「有車就勝利了好嗎」。