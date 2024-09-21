酸消防員「閒閒沒事幹」　大媽聽到火災地點慌了：好像是我家

▲消防員工作性質為24小時輪值服勤。（示意圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

消防員工作性質為24小時輪值服勤，工作範圍包括緊急救護、救助人命，以及應對風災、火災、震災、重大爆炸等各類災害的搶救工作，同時參與其他為民服務的案件。但近日，卻有網友透露，他從事消防員的學長曾分享，1位大媽看不慣他們常待在消防局裡，每次經過分局都會進來酸言酸語，甚至要他們「出去巡一下」。沒想到大媽有次又來局裡酸他們「沒什麼事情」的時候，消防員突然接到通報說有住家失火，報出地址後，大媽才驚覺「那是我家」。

有網友昨（20日）在Threads發文分享，在消防局擔任消防員的學長在閒聊時透露，有一個大媽經常經過消防局時會閒言閒語，說：「哎呦消防隊怎麼那麼閒，都在裡面休息沒事做」。對此，有消防員回她：「阿姨你很希望我們忙是不是，這樣代表外面有一堆火災」。沒想到大媽竟狠酸：「啊你也可以出去巡一下啊，搞不好就被你遇到了」。

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結果有一次，大媽又經過消防分隊開酸：「啊今天一樣沒什麼事情喔」，這時警鈴突然響起，消防員們準備出勤，大媽還幸災樂禍地說：「齁終於要出門了齁，這次去哪裡」。消防員照實回答「xxx路xx號」，此時大媽瞬間驚呼：「啊夭壽喔，那好像是我家」，原來是大媽出門時忘記關瓦斯爐。

貼文曝光也引發網友熱議，「阿姨為了看你們出勤也是很拼呢，狠起來連自己家都燒」、「阿姨，要搭便車嗎？很順路」、「阿姨我們先去巡一下，晚點再去你家」、「雖然很好笑，但是還是要教育一下阿婆啦！消防隊還有急救班、消防安檢、消防宣導很多事情要做的啦！」「祝融都看不下去，指明要阿姨閉嘴」、「這時候不得不相信語言的力量。看，阿姨念久了，她就得到了」、「吃飽太閒的老人，嘴太秋，結果報應到自己」、「嘴巴開過光。」

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