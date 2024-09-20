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第一次約泡湯「他驚解鎖超舒服」　妹子卻傷心：根本進不來

▲▼公共澡堂,溫泉,泡湯,三溫暖。（示意圖／CFP）

▲原PO與女友泡溫泉，第一次解鎖超嗨。（示意圖／CFP）

網搜小組／劉維榛報導

「以為真的泡溫泉！」一名男網友笑稱，第一次與女友約去洗溫泉，本以為就是單純的泡湯，結果意外解鎖他的第一次性生活，讓他彷彿上癮「才發現是比泡溫泉更舒服的事！」文章曝光後，網友各種經驗笑稱，「泡溫泉可以解鎖很多姿勢」、「第一次跟女友一起泡溫泉，被燙到硬不起來，女生真的洗很熱」。

一名男網友在Dcard表示，第一次性經驗就是去泡溫泉才解鎖的，但他也坦言，「本來一開始想法超單純，以為真的泡溫泉，進去房間後，才發現是比泡溫泉更舒服的事！」

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對此，原PO邪笑發問，不知道大家的第一次性愛經驗，是不是也都是去「泡溫泉」呢？

文章曝光後，不少網友害羞點頭，「覺得泡溫泉超色，會想做」、「原來...難怪交往時候問我要不要去泡溫泉」、「我真的是...而且第一次這樣比較好進去」、「泡溫泉可以解鎖很多姿勢」。

也有網友直呼，「我反而是泡溫泉氣到分手，我只是想好好享受溫泉」、「我泡的溫度...男友根本進不來」、「什麼都沒發生+1，男友會硬硬的抱著我一起泡溫泉」、「溫度是很大的障礙，熱到根本沒辦法一起泡啊，我只能微溫」。

還有苦主尷尬真實分享，「第一次跟女友一起泡溫泉，被燙到硬不起來，女生真的洗很熱」、「第一次跟我男友去泡溫泉，他泡溫泉前吃太飽，泡完一起洗澡的時候，直接給我大吐特吐」、「泡溫泉+性行為超容易感染，痛不欲生，真的先不要」。

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