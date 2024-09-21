今晚到明天「雨最猛烈」！　豪雨轟4地

▲今晚到明天雨勢將最顯著。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

熱帶低壓外圍雲系加上低壓帶夾擊，今天(21日)西半部、東北部、東南部將有降雨，南部有局部大雨，今晚到明天降雨最顯著，基隆北海岸、北部、南部、東南部會有局部豪雨、短延時強降雨。另外，今天澎金馬適逢年度大潮，西部沿海潮位偏高，低窪地區嚴防積淹水。

中央氣象署預報員陳姵安表示，今天台灣受熱帶性低氣壓外圍雲系和低壓帶影響，苗栗上午出現大豪雨等級降雨，目前雨勢已經趨緩；南海到菲律賓東方海面，甚至台灣附近海面，都是大低壓帶，台灣東北側熱帶低壓朝西北方向前進，台灣受外圍雲系影響，加上大低壓帶中台灣南側吹南風，中部和台灣海峽出現風向輻合造成較強對流移入陸地，今天上午西半部、東北部易有局部大雨。

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未來一周天氣趨勢上，陳姵安說明，熱帶性低氣壓今天晚上會減弱成低氣壓，台灣周日仍位於低壓帶中，南方雲系順著熱帶低壓帶來的南風造成降雨，今天到明天會有局部大雨或豪雨，尤其北部、南部、東南部、東北部會有局部豪雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周日高氣壓在菲律賓東方慢慢增強，台灣仍受低壓帶影響，不過陳姵安指出，下周一低壓帶北抬，低壓順著北方系統向東北方向移動，南方高氣壓有增強趨勢，水氣偏多，下周二低壓帶遠離，下周三高氣壓勢力增強，台灣附近水氣還是偏多，風向以東北風、東風為主，迎風面地區會有局部陣雨，未來一周降雨機會偏高，尤其今晚到明天。

至於降雨分布上，陳姵安表示，今天白天受熱帶低壓外圍雲系影響，西半部、東北部、東南部會有水氣移入，南部有局部大雨，今天晚上到明天，基隆北海岸、北部、南部、東南部會有局部豪雨，也會有短延時強降雨，下周二到下周三低壓帶逐漸遠離，降雨範圍減少，但仍有水氣殘留，午後雷陣雨會有較大雨勢。

▲天氣重點。（圖／氣象署提供）

陳姵安強調，今晚到明天是水氣移入最主要時間點，降雨最明顯，北部、基隆北海岸、南部、東南部要留意局部豪雨、短延時強降雨，山區要留意坍方或落石；另外，今天澎金馬適逢年度天文大潮，期間西部沿海潮位亦偏高，沿海低窪地區漲潮期間有局部積淹水。