獨／消防小隊長上脫衣酒店！喝茫當街戰司機　消防局將懲處

▲一名吳姓小隊長指控前往有脫衣陪酒的酒店消費，喝醉酒後返回駐地前鬧事 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名消防小隊長被人爆料喝醉酒後在隊部前大鬧，最後還驚動了警方的快打部隊到場，結果證實小隊長是前往有女侍脫衣陪酒的酒店消費，針對此事，高雄市消防局也立即做出回應。

高雄市消防局在11日上午11點多做出回應：「有關本局同仁於輪休期間同事聚餐，會後至歌唱場所及酒後言行失檢部分，經本局專案小組調查後確認屬實，後續將進行行政懲處」。

雖然消防局說法避重就輕，但是據了解這名小隊長是跟友人前往一家酒店消費，而這家酒店裡頭有「脫衣陪酒」的女陪侍服務，但是這名小隊長僅承認去「唱歌」，是否有叫女陪侍，這個部分尚待高雄市消防局開完懲處會議之後，在能夠進一步釐清。

▲高雄市消防局。（圖／記者吳世龍攝）

整起事件會爆發的原因，就是這名消防小隊長在10日凌晨跟友人到酒店續攤喝完酒之後，搭乘計程車回到隊部，但是返程途中，有人在車上狂吐，小隊長等人和運將，疑似為了清潔費等後續問題，在消防隊部門口吵了起來，聲音太大，讓附近居民發現這件事，同時立刻報警「有人打架」，因此警方立刻衝動快打部隊到場。

而整個過程不僅全被被民眾給拍了下來，向高雄市消防局投訴，也向《東森新媒體ETtoday》爆料，而經過一天的調查，這名消防小隊長才坦承自己有到酒店消費，消防局也將在今天（11日）下午將召開懲處會議，對這名消防小隊長進行懲處。