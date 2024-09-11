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社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄消防小隊長上脫衣酒店　醉吐小黃惹怒運將...隊部前盧小小

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名消防小隊長被控在休假期間與朋友上酒店，酒後離開返回隊部時，竟然在門口發酒瘋，和小黃運將爭執吵架，整起事件也被曝光！消防局政風室查證後，證實小隊長涉及女侍脫衣陪酒的酒店，將開會研議懲處。

▲一名吳姓小隊長指控前往有脫衣陪酒的酒店消費，喝醉酒後返回駐地前鬧事 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名吳姓小隊長指控前往有脫衣陪酒的酒店消費，喝醉酒後返回駐地前鬧事 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起風紀案發生在9日，高雄市一名吳姓消防小隊長，與友人吃完飯後，在晚間10點跟友人轉戰有脫衣女陪侍的酒店消費，然後在隔天凌晨帶著5、6名朋友，回到自己的隊部，但因有人在計程車上喝醉狂吐，於是就清潔費用，跟計程車司機在隊部門口吵了起來，聲音大到驚動周邊住戶向警方報案，甚至連快打部隊也趕到現場。

轄區警方證實，確實接獲民眾報案，指有人打架，但派遣警力到場處理後，並未發現打架情事，經瞭解，是乘客喝酒嘔吐在計程車上，現場因賠償後續清潔費用而引發口角爭執，雙方後續自行協調賠償問題，當場表示不予追究。

▲一名吳姓小隊長指控前往有脫衣陪酒的酒店消費，喝醉酒後返回駐地前鬧事 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名吳姓小隊長被控前往有脫衣陪酒的酒店消費，喝醉酒後返回駐地前鬧事 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，吳姓消防小隊長在隊部前面鬧事，其他同仁看不下去，消息才傳了出來，同仁質疑，喝完酒就應該要回家，怎麼會帶著酒意回到隊部，造成同事困擾，甚至還可能妨害救災，並質疑他「身為幹部，竟去酒店、酒醉後還到分隊駐地鬧事，真的很過分」！

高雄市消防局10日接獲投訴案後，政風單位立即介入調查，同時也向酒店所屬轄區分局詢問這家酒店的經營情況，同時請警方幫忙調閱監視器畫面，釐清這名小隊長是否有到酒店消費。

據了解，吳姓小隊長接受調查時，承認自己確曾前往酒店，而消防局也將召開考績會，對他做出相關懲處。

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