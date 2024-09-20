「台灣是詐騙天堂」父被騙3千萬女跨海控訴　12吸血騙徒被起訴

▲桃園地檢署偵辦李姓退休男子誤信詐團投資案，先後將價值上千萬房產過戶在投資，桃檢今天起訴李姓詐團首腦、車手與吳姓金主等12人，其中6人聲押獲准。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區李姓退休男子誤信詐騙集團投資騙術，被詐騙超過3千萬元房產及存款，其旅英女兒在臉書PO文「台灣就是一個詐騙天堂」引發社會矚目。桃園地檢署調查後今（20）日偵查偵結，將李姓首腦、吳姓金主、陳姓車手共12人，依犯組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢等罪嫌起訴，並向法院建請量處有期徒刑5年不等，並聲請沒收犯罪所得。李姓主嫌等6人案發後已被收押。

桃園檢警專案小組偵辦蘆竹區李姓退休男子遭詐騙千萬房產案，先後查獲21歲陳姓車手、李姓詐騙集團首腦、吳姓金主等共犯到案，其中陳姓車手雖坦承不諱，但辯稱對案情不清楚，檢察官吳明嫺並向桃園地院聲請扣押李姓男子已過戶之房產，已獲得桃園地院同意。

檢警查出，詐騙集團以LINE通訊軟體吸引李姓退休民眾加入「招財貓」群組，再捏造「華碩投資有限公司」名義，以假投資詐騙李姓被害人陸續面交現金30萬、50萬元予被告李姓首腦等詐騙集團。

▲桃園地檢署偵辦李姓退休男子誤信詐團投資案，其中吳姓金主遭檢方聲押獲准。（資料照／記者沈繼昌攝）

詐團知悉被害人現金所剩無幾，但名下仍擁有房產，即誘騙李姓被害人以房產借貸方式投資，並介紹居間鍾姓仲介等人及吳姓金主等人，以「假買賣真借貸」手法詐騙李姓被害人，將其名下位於蘆竹區房產過戶被告吳姓金主借貸1800萬元後，吳姓金主等人再利用權利金、服務費等名目向被害人收取1031萬元，因而被害人房產過戶後僅實得769萬元，但所得款項後續仍遭該詐騙集團以假投資詐術騙取。

檢警專案小組積極溯源查緝相關集團成員，並即時聲請扣押本案遭騙過戶房產，避免遭吳姓金主等人移轉牟利，後陸續查獲被詐團首腦李姓車手詐騙集團共計12人到案，並向法院聲請羈押被告李姓首腦、吳姓金主、陳姓車手與仲介等6人獲准，並於今天將全案偵結起訴，依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪將12人起訴，並向法院建請量處有期徒刑5年不等，同時聲請沒收犯罪所得。

桃檢呼籲，詐騙集團十分猖獗，多利用通訊軟體社群，佯以「投資管理公司」、「投資顧問公司」之名義行騙，檢方籲請民眾切勿輕信標榜「高投報」、「零風險」、「短期獲利」之投資消息，以免陷入詐騙圈套，另外民間借貸業者，亦切莫為詐騙集團利用，對過往鮮少或從無借款經驗之老人、婦人，突以房產抵押甚或假過戶名義貸款更應慎重求證，不應為高額利息、利慾薰心，終至觸法得不償失。