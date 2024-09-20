3越籍失聯移工超囂張！撞球場吵不停　桃園警直接帶走

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局前（18）日下午據報，中壢火車站前一家撞球場有民眾喧鬧且聲量過於吵雜，警方派員到場處理，赫然發現有3名越南籍失聯移工，經確認後分別失聯至少2年以上，業者詢問「怎麼把客人帶走？」，未料員警妙回「跑掉的，不會回來了！」員警將3人帶回派出所偵訊，並通知移民署桃園專勤隊收容等候遣返。

▲中壢警分局前天下午據報在中壢火車站前撞球場有民眾過於喧鬧，到場後查出有3名越南籍失聯移工，偵訊後移請桃園專勤隊收容。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲中壢警分局前天下午在中壢火車站前撞球場查出3名越南籍失聯移工，將3人帶回派出所偵訊，友人則揮手告別。（圖／翻攝自記者爆料網）

中壢警方指出，前天下午5時許接獲通報，中壢區中和路某撞球館內有民眾喧鬧聲音過大，警方立即派遣巡邏警力前往處理，到場後發現在場之22歲阮姓男子、23歲范姓男子與23歲阮姓男子均為越南籍失聯移工，3人分別失聯2年、4年及2年，3人坦承為失聯移工，員警將3人都帶回派出所處理，走出撞球館時，業者察覺警方將客人帶走好奇詢問「怎麼把我的客人帶走？」帶隊員警也妙回「跑掉了，不會回來了」，讓業者當場傻眼。

中壢警方偵訊後將3名失聯移工移請移民署桃園專勤隊收容，3人將等候遣返回越南命運。