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疑行車糾紛遭砍！男翻牆求救險死　3煞辯「只想教訓一下」下場曝

▲桃園市鄒姓、沈姓與藍姓男子今年3月間夥同綽號「六哥」男子，共乘轎車在平鎮市石門水圳旁，見徐姓男子分持西瓜刀猛砍其雙腿，徐負傷後翻牆進入友人住家求救，送醫急救才撿回一命。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市鄒姓、沈姓與藍姓男子今年3月間夥同綽號「六哥」男子，共乘轎車在平鎮市石門水圳旁，見徐姓男子分持西瓜刀猛砍其雙腿，徐負傷後翻牆進入友人住家求救，送醫急救才撿回一命。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄒姓、沈姓與藍姓男子今年3月間受綽號「六哥」男子指示，共乘轎車在平鎮市石門水圳旁埋伏，見徐姓男子出現後分持西瓜刀朝其雙腿猛砍，徐負傷後翻牆進入友人住家求救，經送醫急救幸運撿回一命，但雙腿已重殘；桃園地院審理時，落網3人辯稱「只想教訓一下」，否認有殺人犯意，法官則以鄒姓等3人犯案時均蒙面且配戴手套，顯早有預謀，不採信3人說詞，審結依共同犯重傷害未遂罪分別判處有期徒刑5年至5年6月，還可上訴。

檢警調查，鄒姓、沈姓、藍姓男子受年籍不詳綽號「六哥」之男子指示，於今年3月30日下午2時許，鄒、藍、沈先各自搭乘計程車在桃園市平鎮區石門大圳附近會合，再由鄒男駕駛「六哥」提供之轎車載沈、藍2人，藍男還在半途下車購買2把西瓜刀，隨後3人即前往平鎮區某處埋伏等待徐姓男子，見徐男現身後，沈、藍遂下車分持西瓜砍殺。

徐男右大腿後側、左大腿等處遭砍殺負傷後，為躲避追擊翻牆進入友人住處求救，徐男後因及時送醫始倖免於難。沈、藍行兇後，再搭乘鄒男駕駛轎輛往龍潭方向逃逸，後再轉搭不詳車輛分別逃逸。案經平鎮警方循線查獲鄒、沈與藍姓男子等3人到案，綽號「六哥」之男子則未到案，桃檢複訊後依殺人未遂罪嫌起訴。

桃園地院審理時，沈姓男子辯稱，因去年12月間在中壢區新生路上，徐男的車從我旁邊超過去，還攔我的車並下車叫囂，隨後開車離去，過程中有造成其車輛板金受損等語，但當時並未報案，因當時有載女生，覺得被徐男嗆聲後面子掛不住，才會找來鄒、藍2人尋仇，「給他一個教訓」。但沈男說詞疑點重重，雙方互不相識，且行車糾紛發生過程短暫，加上又事隔3個月，沈男要如何認出徐男並犯案？檢警對其說詞、動機仍持保留態度。

此外，辯護人亦護稱「同案被告並未有殺人犯意，目的是要去教訓告訴人，且告訴人受傷勢部位在臀部、腳部等處，林口長庚紀念醫院亦回函造成告訴人立即死亡機率不高，被告等人應僅成立普通傷害罪」等語。

法官查出，被告3人先會合後，由鄒姓被告負責駕車搭載同案被告沈、藍等人，且3名被告作案時均有蒙面及戴手套，3名被告前往現場前已有計畫隱匿真實身分及躲避警方查緝，顯見3人應有共同預謀犯案，並非臨時起意，辯護人說詞不足採信；法官審酌被告3人就客觀之駕車及持西瓜刀揮砍之行為均坦承不諱，惟被告3人就傷害告訴人之實際原因仍交代不清，並未坦然面對司法制裁，難認有真誠悔悟之意，被告3人迄今未與告訴人達成和解並賠償其損害，且犯後態度不佳，不宜輕縱；審結鄒姓被告共同犯重傷未遂罪，處有期徒刑5年，沈姓與藍姓被告共同犯重傷未遂罪，分處有期徒刑5年6月，本案還可上訴。

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