泰女幫「哥哥」運送千萬海洛因被捕　接應共犯拒認罪...下場慘了

▲一名泰國籍女子今年4月間在柬埔寨受運毒集團委託，將2包淨重2828.5公克一級毒品海洛因放置背包協助運毒來台，入境後當場被航警局、海關人員查緝到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本案新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

一名泰國籍女子今年4月間在柬埔寨受運毒集團綽號「哥哥」之男子委託，將2包淨重2828.5公克、市值逾千萬元一級毒品海洛因放至背包，搭機入境後被航警局、海關人員當場查緝到案，專案小組再循線查獲接應的李姓、潘姓男子到案；桃檢複訊時，泰女坦承以9萬泰銖代價運毒，李、潘2人則否認犯行，檢方偵結依懲治走私條例之私運管制物品、危害毒品防制條例等罪嫌將3人起訴，其中泰女具體求刑15年，李、潘2人因犯後態度惡劣且否認犯行，檢方向法院具體求處無期徒刑，併科罰金500萬元。

檢警調查，年約30歲泰籍女子於今年4月19日在柬埔寨，接受運毒集團綽號「哥哥」之不詳年籍男子委託，將2包海洛因（淨重2828.5公克）、黑市市值逾千萬元藏放至背包，再將背包交由泰女，搭乘華航CI-862號航班自柬埔寨金邊國際機場起飛至桃園國際機場，雙方言明以9萬泰銖為酬勞，若成功入境再由綽號「哥哥」之不詳年籍男子指示不知情男子匯款至李姓男子郵局帳戶，同案潘姓男子再交付10萬元給李姓男子，再由李至中壢區中北路上某商旅向泰女取貨。

未料，泰女於4月19日下午5時許入境桃園機場後，行隨身托運背包經X光機檢驗有異，當場開箱查驗時被海關與航警安檢大隊查獲夾藏2包海洛因，航警人員要求泰女依約至中壢區某商旅交付毒品，趁李姓男子騎乘機車到商旅領取背包之際當場查獲到案，專案小組再調閱監視器畫面，循線查獲潘姓男子於同日凌晨2時許駕車到桃園市八德區霄裡路交付10萬元款項給李等證據，警方循線查獲潘男到案。

桃檢複訊時，泰女坦承犯行，並自白受運毒集團綽號「哥哥」之不詳年籍男子委託協助運毒，但同案李姓、潘姓男子則否認犯行，檢方偵結依懲治走私條例之私運管制物品、危害毒品防制條例等罪嫌將3人起訴，其中泰女因坦承犯行，且犯後態度甚佳，檢方具體向法院求刑15年；李、潘2人則否認犯行且犯後態度不佳，檢方向法院具體求處無期徒刑，併科罰金500萬元，以示懲儆。