交友軟體為何不分成「交友、交往、約X」3類型？網搖頭：不會成功

▲為何不依照使用目的分出不同類型的App呢？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都有使用交友軟體，但聊天目的可能不太一樣。近日有網友好奇拋問，既然有些人想純交友，有些人想找伴侶，也有些人是想要約X，那為什麼交友軟體不把這三者分開呢？貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「為何不把交友軟體分為交友、交往、約X軟體」為標題發文表示，若將交友軟體分成交友、交往、約X三種類型，這樣女生若想找交往對象，就不用擔心遇到只想發生關係的人；男生若想找伴侶，也不會碰到只想交朋友的人。

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原PO認為，把不同使用目的區隔出來的好處就是，要交友就交友、要交往就交往，不會浪費彼此時間，而要約X的人，也不會影響到其他想純交友、交往的男女。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「因為人本來就很膚淺，沒有性就沒有樂趣」、「如果一個軟體只是純交友是賺不到錢的」、「這樣女生就不會去用分類成約X的軟體，既然沒有女生，那男生也不會去用約X軟體，結果大家還是會集中到最多人用的軟體上約X」、「這種反人性的設計，不會成功啦」、「有些人就是打著交往名義行找X友之實，少了這塊遮羞布怎麼行」。但也有網友則有同感，「我認同你的看法，交友軟體上的對象都還要自己過濾」。