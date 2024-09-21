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天菜容易對哪種女生暈船？　男網友吐真心話：連孩子名字都想好了

▲▼女友,約會,感情,老婆,小三,劈腿,出軌,餵食,曖昧,相親,交往。（圖／記者周亭瑋攝）

▲男生喜歡哪種類型的女生？（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／曾筠淇報導

每個人喜歡的類型都不太一樣，日前則有網友好奇，對於「天菜」來說，會對於怎麼樣的女生感興趣？或是女生做了什麼事情，就會不禁心動，甚至想步入婚姻呢？貼文曝光後，吸引不少男網友留言回應。

女網友在Dcard上，以「男生認真會暈的女生」為標題發文表示，雖說大多數人應該不會主動追求天菜，覺得天菜就是讓人欣賞用，但她還是很好奇，天菜對於心儀對象的性格、外表特質都有什麼期待？女性的哪些行為會讓天菜覺得很暈？會感到心動？甚至知道「就是這個人」了，想要好好珍惜對方，並有意步入婚姻呢？

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貼文曝光後，底下男網友紛紛回應，「我講什麼爛哏笑話都很捧場，聽到我考上清大的時候說我好厲害，超暈」、「外表特質不太一定，每個人不太一樣。個性的話，如果是我，會暈對事情態度認真的女生，對自己的熱愛有所堅持是非常耀眼的」、「跟我說早安午安晚安，何止暈，我連孩子名字都想好了」、「外冷內熱，直接滿分」、「幹練的女生，能講流利的外語我就超暈」。

也有女網友回應，「我覺得是聰明又幽默的女生讓人很暈，什麼都略懂，有自己的興趣和拿得出手的絕活」、「我男友說第一次見面我香香的，然後他就暈了，所以味道很重要」、「交過一個真正天菜等級，他的說法：厭倦滿街一樣穿著妝容的女生，正也沒用；喜歡自然、開朗活潑的女生；感覺很好相處、在一起覺得舒服自在；不怕曬太陽、異性朋友跟同性朋友1:1的」。

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