湯匙就在面前！男友媽坐等幫拿嗆「我很記仇」　妹子傻眼：該逃？

▲原PO男友的媽似乎想下馬威。（示意圖／Photo-AC）

圖文／CTWANT

婆媳問題自古以來都是難解的一道題。一名女網友抱怨，自己跟男友及未來婆婆一起吃冰，對方一開始說不吃，所以沒幫忙拿湯匙，然而餐具明明就在面前，男友媽卻堅持要她幫忙拿，甚至當場說「我很記仇的，難道妳不知道嗎？」一席話讓她傻眼直呼「請問我該逃了嗎？連面前的塑膠湯匙都要別人拿給她」。

原PO在Dcard以「被未來婆婆說我沒家教」為題發文，表示她在外送平台點綿綿冰，餐點到了就放在桌上，她跟男友各自拿自己的口味，店家附的塑膠湯匙也一併放桌上，伸手就能拿到，「本來是沒有阿姨的份，之前詢問過她說不吃，但有多點一碗，所以男友又問了一下。他們問的過程中，我就已經拿好塑膠湯匙準備開動，突然被阿姨叫住說要湯匙」。

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女網友提到，她心想湯匙就在對方眼前，後來男友媽又喊了1次，只好把自己手上湯匙的先給她，「然後她就開始說，她很記仇的難道我不知道嗎？然後開始重複說自己很記仇之類。當下沒太在意，只想品嚐美食，後來覺得不太對啊，塑膠餐具還要親自拿到她手上？我買給我媽都不會這樣伺候她」。

原PO提到，外出用餐時，自己也會先幫大家拿好餐具，自家不是沒這個教養，「請問我該逃了嗎？連面前的塑膠湯匙都要別人拿給她，還是她需要儀式感我該體諒？」

貼文引發討論，網友紛紛留言「他媽媽這樣，還是多考慮，這種媳婦熬成婆的老佛爺心態，換成我是不會考慮嫁給這種家庭」、「她在暗示你她是很難搞的人」、「塊陶。選公婆比選男友/老公重要。」「看完只覺得這阿桑有病耶，你確定你要把他當未來婆婆喔？？」

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