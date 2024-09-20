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以色列戰鬥機空襲真主黨據點　美、英呼籲克制

▲▼以色列19日晚間出動軍機，朝黎巴嫩南部發動近1年戰事中最密集的空襲。（圖／路透）

▲以色列19日晚間出動軍機，朝黎巴嫩南部發動近1年戰事中最密集的空襲。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

近來以色列情報當局疑似引爆黎巴嫩極端武裝組織真主黨持有的呼叫器，導致黎巴嫩境內至少37人死亡、3000人受傷。事後，以色列軍方於當地時間19日晚間派出數十架戰鬥機，轟炸黎巴嫩南部的真主黨目標，包括100具火箭發射器。對此，美國、英國呼籲以色列能夠克制攻擊行動。

根據《路透社》，以色列國防軍發表聲明，從19日下午派遣戰鬥機轟炸黎巴嫩南部真主黨目標，包括擊中100個火箭發射器，「以色列國防軍將繼續削弱真主黨恐怖組織的基礎設施與能力，以保衛以色列」；以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）強調，以色列將繼續對真主黨採取軍事行動。

黎巴嫩3名安全消息人士透露，在19日晚間的行動中，以色列向黎巴嫩南部發射數十枚炸彈，不過目前尚未傳出任何傷亡消息。

針對以色列戰機從19日起向黎巴嫩南部發動近一年戰爭以來最猛烈的襲擊，美國、英國等西方國家皆呼籲以色列能夠克制，降低衝突進一步升級的可能性。美國白宮發言人尚皮耶表示，「透過外交解決方案，是可以實現、且迫切的。美方擔憂緊張情勢潛在性升級。」

至於英國外交大臣拉米（David Lammy）則呼籲以色列和黎巴嫩雙方，能夠在一周的衝突升級後立即停火。據悉，自從去年10月7日巴勒斯坦激進組織哈瑪斯入侵以色列後，由伊朗支持的真主黨開始向以色列北部發射火箭彈，此後以色列和真主黨每天都在交火。

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