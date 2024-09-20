2問題卡關！　美官員：拜登卸任前難達成加薩停火協議

▲美國總統拜登（Joe Biden）將於明年1月卸任。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國《華爾街日報》消息指出，美方官員認為，在總統拜登明年1月卸任之前，恐難促成以色列和哈瑪斯停火協議，而這也與國務卿布林肯對外的「樂觀態度」截然不同。

白宮、國務院和五角大廈匿名官員向《華爾街日報》透露，美方官員私下認為，在總統拜登明年1月卸任之前，以色列和哈瑪斯不太可能達成停火協議。五角大廈副新聞秘書辛格（Sabrina Singh）否認這個說法，「我可以告訴你，我不認為這項協議正在破裂。」

近幾個月來，美國和卡達、埃及一直試圖達成以哈停火協議，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在2周前表示，以哈雙方對停火協議的共識已達90％。

目前停火協議有2個最大的障礙，第1個是以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）拒絕在停火協議上讓步，堅稱以軍不能撤出加薩與埃及邊境的「費城走廊」（Philadelphi corridor），必須無限期保持軍事存在；其次是交換以色列人質和巴勒斯坦囚犯的具體細節。

根據以色列數據，哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列南部，造成1200人死亡、250人被扣為人質。加薩衛生部則統計，以色列對加薩走廊發動大規模襲擊，至今已造成4.1萬名巴勒斯坦人死亡、230萬人流離失所，當地陷入嚴重飢荒。