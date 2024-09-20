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呼叫器「抵黎巴嫩前」就被放炸藥！　真主黨領導人怒：形同宣戰

▲▼黎巴嫩真主黨領導人納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）。（圖／路透）

▲黎巴嫩真主黨領導人納斯拉勒針對爆炸事件發表談話。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

黎巴嫩駐聯合國使節團致聯合國安全理事會信函指出，黎巴嫩當局初步調查，爆炸的呼叫器、對講機在送達黎巴嫩之前已被埋入炸藥。真主黨領導人納斯拉勒也在談話中指責，是以色列主導這起爆炸事件，此舉已經越過紅線，形同宣戰。

根據《路透社》報導，黎巴嫩駐聯合國使節團在信件中指出，爆炸的呼叫器（俗稱BB Call）、對講機在送達黎巴嫩之前已被埋入炸藥，而這些通訊裝置是經由電子訊息發送引爆。

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的通訊裝置本月17、18日發生連環爆炸事件，造成至少37人喪命、約3000人受傷。聯合國安理會15個成員國20日將對這次爆炸事件開會研議。

真主黨領導人納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）19日在談話中坦承，在這波爆炸事件中，真主黨遭遇前所未有的打擊，指責以色列主導這起攻擊，「敵人越過了所有規則、法律和紅線，它根本不在乎任何事情、不在乎道德、不在乎人道，也不在乎法律。」

納斯拉勒憤怒表示，這是對黎巴嫩、黎巴嫩人民的屠殺、對黎巴嫩主權和國安的侵略，如此行為形同宣戰、形同犯下戰爭罪。

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