員工憂反日情結！日本Panasonic允許暫時返國　費用公司負擔

▲松下電器（Panasonic）率先宣布，允許員工及眷屬暫時返回日本。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中國深圳日本人學校一名10歲男童18日在上學途中遭刺殺身亡，而消息一出，讓日本企業外派員工及日僑社群相當惶恐，擔心中國社會仇日情結持續升高。知名企業松下電器（Panasonic）率先宣布，允許員工及眷屬暫時返回日本，所有費用將由公司負擔。

綜合日媒報導，松下電器19日宣布，允許派駐中國並攜帶家屬的員工在公司負擔下暫時回國，相關費用由公司支付。松下電器表示，將以員工的安全與健康為最優先，並設立心理諮詢窗口，開放員工彈性上班，以照顧家人。

▲深圳日本人學校1名10歲男童18日在學校大門外被一名男子刺傷，19日宣告不治。（圖／路透）



中國日本商會會長、松下控股集團全球副總裁本間哲朗表示，「對於日本企業來說，確保員工及其家屬的安心與安全，是我們在中國持續進行業務活動的最基本要求。」

日本汽車工業會會長、五十鈴汽車董事長片山正則也指出，希望政府比迄今更加強化確保日僑的安全。在中國擁有100名外派員工的東芝（TOSHIBA）則向前往中國出差或駐在的員工發出了注意安全的提醒通知。

深圳日本人學校校長塚本昌夫談到這名去世的男童時表示，「他是一個非常疼愛兄弟姐妹、喜歡動物的孩子，他很喜歡躲避球，性格非常活潑。」校方也於19日召開家長說明會，決定本周停止上課，下周也改為遠端線上授課，並成立應對小組，商議未來的應對措施。