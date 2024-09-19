日僑10歲男童上學遇刺亡　日本網友心痛：孩子有什麼罪

▲深圳日本男童遇刺身亡。圖為民眾獻花。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者戴雅真東京19日專電

深圳日本人學校一名10歲男童18日上學途中遭刺傷，搶救無效今天凌晨死亡。事發後，日本社群媒體充滿哀悼與憤怒的留言。網友表示：「這個孩子有什麼罪」、「想到他的父母會有多心痛，我在通勤電車上也忍不住淚水。」

還有網友說：「那天早上對他來說一定就是平常的一天吧。想著要去學校和朋友玩耍、上課時想著真煩啊、期待吃午餐，或是想要放學回家玩遊戲。但這樣的日子未來都不會再有了，想到這一點就覺得心痛。」

讀賣新聞報導，事發後經過一夜，案發現場今天聚集大批人員警戒。深圳日本人學校18日起臨時停課。這所學校位於安靜的住宅區，附近有許多日本人居住的公寓和教育機構。

▲深圳日本人學校18日起臨時停課。（圖／路透）

一名32歲的主婦受訪表示，她的大兒子也在附近的日式幼稚園讀書，「針對兒童襲擊的事件令人無法容忍，孩子的去世讓我心痛」。住在附近的50多歲中國男性也表示：「那麼小的孩子去世令人遺憾。」

家裡同樣有孩子上小學的30多歲日本女性說：「孩子的父母非常可憐。這起事件太恐怖了。」

中國社群媒體雖然有哀悼的聲音，但也有反日的留言。

日本駐中國大使館官方微博今天發文，指18日深圳日本人學校一名兒童上學途中遇襲受傷，最終搶救無效於19日凌晨死亡。「對此我館深感痛心和遺憾，並表示由衷的哀悼。我館認為事態嚴重，衷心希望中國政府盡最大努力保護在華的日本僑民，查明真相，防止此類事件再次發生。」

▲案發現場附近有大批安全人員。（圖／達志影像／美聯社）

底下有中國網友留言：「向不幸的孩子致哀。嚴厲懲處兇手」、「身為中國人，我真的為同胞的行為無比慚愧。」

但也有人留言拿晚清的義和團運動相比，稱「義和團總是存在」。還有人批評日本人學校，表示「中國國內的學校，都應該使用中國政府認可的教材」。

這起事件是否與反日情結有關，目前尚不清楚。但從今年以來，在中國的日本人被襲擊事件頻傳；今年6月，蘇州日本人學校校車靠站時，發生中國籍歹徒持刀攻擊事件，導致中國籍隨車女導護胡友平不治死亡，一名日本籍學生和他的母親受傷。

日本外務省表示，外務事務次官岡野正敬昨天召見中國駐日大使吳江浩，表達深切憂心。

岡野要求，為防止類似事件發生，必須採取適當措施，強烈要求針對中國全境的日本人學校，加強周邊安保措施。吳江浩回應，對於發生這樣的事件感到痛心，將努力加強對於在中國境內的外國人，包括日本人的安全保障。（編輯：陳妍君）