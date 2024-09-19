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深圳日童遭當街刺死　中國外交部：在任何國家都會發生

▲▼ 深圳日本人學校1名10歲男童18日在學校大門外被一名男子刺傷，19日宣告不治。（圖／路透）

▲深圳日本人學校10歲男童18日在學校大門外被一名男子刺傷，19日宣告不治。（圖／路透）

文／中央社

針對深圳日本人學校男童遇刺身亡，中國外交部發言人林劍今天表示，中國對於發生這起不幸事件表達「遺憾和難過」。他宣稱，根據目前了解，此案屬於「個案」，類似事件在任何國家都會發生。

中國外交部19日下午舉行例行記者會，深圳日本人學校男童遇刺身亡事件成為外媒提問焦點。法新社報導，林劍在回答媒體提問時，作上述表示，並指中方對這名男童的逝世表示哀悼，也向他的家人表達慰問。

根據報導，林劍並表示，這名男童是日本人，他的父母分別是日本和中國公民。

他說，在襲擊發生後，男童被立即送醫急救，廣東省方面並安排專家全力搶救。中國將向男童的父母提供一切所需要的協助，而目前有關單位也已立案展開調查。

針對媒體追問，深圳這起事件是否和6月間蘇州日本人學校遇襲一樣屬於「孤立事件」，林劍宣稱，根據目前對情況的了解，這是一起「個案」，類似事件在任何國家都會發生。

他並稱，中國一直採取「有效措施」確保境內外籍人士的安全，日後也將持續這麼做。

▼今年6月，江蘇蘇州也有一對日本母子等校車時遇襲，校車女員工胡友平奮勇阻止，遭連捅數刀身亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼蘇州女子胡友平勇救日本母子遭刺數刀，搶救數日不治。（圖／翻攝自微博）

 
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