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深圳日本男童遇刺身亡　目擊者：腹部被刺傷腸外露

▲▼ 深圳日本人學校1名10歲男童18日在學校大門外被一名男子刺傷，19日宣告不治。（圖／路透）

▲深圳日本人學校1名10歲男童18日在學校大門外被一名男子刺傷，19日宣告不治。（圖／路透）

文／中央社台北19日電

深圳日本人學校1名男童昨天被一名男子刺傷，今天凌晨不治。新加坡聯合早報引述案發現場附近居民表示，男童可能是腹部被刀刺傷，腸子都外露，當時躺在一大灘血中動也不動，相信是母親的女子在旁哭嚎著。

深圳日本人學校1名10歲男童18日在學校大門外被一名男子刺傷，共同社今天引述日本駐廣州總領事貴島善子表示，該男童腹部被刺傷，今天凌晨死亡。

聯合早報18日報導，據了解，這名男童是混血兒，父母分別擁有中國和日本的國籍。

▲▼ 深圳日本人學校1名10歲男童18日在學校大門外被一名男子刺傷，19日宣告不治。案發現場附近有大批安全人員。（圖／達志影像／美聯社）

▲案發現場附近有大批安全人員。（圖／達志影像／美聯社）

聯合早報記者18日下午走訪深圳日本人學校時，學校對外的窗簾已全部拉上，校內看不到任何師生活動。在案發現場，有工作人員正使用高壓水槍清洗地面，但地面上仍隱約可見一些血跡。

報導指出，現場氣氛凝重緊張，學校所在的道路每隔十多公尺就有便衣警察駐守，整條道路上最少有30名警察。

▲▼ 深圳日本人學校1名10歲男童18日在學校大門外被一名男子刺傷，19日宣告不治。（圖／路透）

▲據了解，男童是混血兒，父母分別擁有中國和日本的國籍。（圖／路透）

報導引述日本人學校附近的居民袁洪文表示，他太太昨天早上送女兒上學時目睹案發現場情況，看到一名小男孩睜大眼睛躺在一大灘血中動也不動，一名疑似是他母親的女子在旁邊哭嚎著，幾名路人正為男孩進行心肺復甦。

袁洪文表示，案發現場倒著一輛電動自行車，母子倆當時正騎車上學。他的女兒聽到在場人員感嘆，男孩傷勢嚴重，可能是腹部被刀刺傷，腸子都露了出來。

中國官方迄今未進一步披露這次事件的詳情，包括凶手的動機。昨天適逢中國紀念「九一八事件」93週年。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）

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