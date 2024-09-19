日僑男童遭當街刺死　在華日人：在外不說日文、不讓小孩揹書包

▲中國廣東省深圳一名就讀日本學校的日僑10歲男童遭陸籍男子刺傷腹部致死。（圖／X）

圖文／CTWANT

中國廣東省深圳9月18日，一名就讀日本學校的日僑10歲男童在上學途中遭到44歲陸籍男子刺傷腹部，送醫搶救後於19日不治。消息一出，震驚日本社會，日本駐華大使館也降半旗致哀。對此，位於北京的日本人學校提醒家長「在公共場合不要大聲說日語」，有位家長更表示，正在考慮扔掉孩子的書包，因它們可能會成為日本小孩的標誌。

綜合報導，此事發生於18日8時許深圳市南山區招商街道，當時男童與媽媽一同前往學校，44歲的男子鍾某持刀刺傷男童，地點是在距離日本人學校約200公尺的人行道上。消息一出，震驚日本社會，日本駐華大使館也降半旗致哀。

事發後，除了男童的家長之外，日本駐當地領事館、學校以及男童家長所在單位的相關人士也趕到醫院，深圳市的日本人學校則預定本周停課。而位於北京的日本人學校則在發給家長的郵件中呼籲，「在公共場合不要大聲說日語」、「不要讓孩子單獨外出」等注意事項，廣州日本人學校也提醒家長盡量避免不必要的外出，一位家長甚至表示，「我們正在考慮扔掉書包，它們可能會成為日本孩子的標誌。」

目前日本總領事館正在對罹難者家屬和在日本學校就讀的孩子進行慰問，並要求中國政府採取措施，防止類似事件再次發生，刺傷孩子的男子已被警方拘留，但動機尚不清楚，是否為針對日本人的有計劃犯罪也尚不明確，不過有人將此與日本關東軍於1931年9月18日在中國東北發動的日本侵略戰爭「九一八事變」連結。

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