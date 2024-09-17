彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

記者游瓊華、莊智勝／彰化報導

彰化員林一家超商16日傳出離奇猝死案，一名休假的王姓消防員前往該超商消費時，偶然發現座位區沙發上一名男子維持同樣姿勢許久、一動不動，驚覺有異上前查看，赫見該男已經死亡，且還出現屍斑。警方初步調查，死者許男(45歲)於15日下午2時許走進超商，隨後就坐在沙發上滑手機，到被發現死亡已經過了將近30小時。

▲監視器拍下，15日下午2時26分死者許男獨自走進超商沙發區坐下。（圖／民眾提供）

警方調查，死者許男平時有在員基看診心臟內科，有痼疾；監視器畫面顯示，15日下午2時許，許男獨自一人走進超商，隨後便坐進休息區角落的沙發上滑手機，不久後許男疑似感到疲累，便將手機往桌上一放，仰躺在沙發上閉目養神，隨後再無任何動靜；期間超商內顧客人來人往，但都未有人發現異狀。

直到過了將近30個小時後，16日晚間8時許一名休假的王姓消防員走進該間超商內消費，眼尖發現沙發上的許男維持同一坐姿許久都未曾移動，懷疑可能有異狀，上前一探後才發現許男已經沒有呼吸，立即通知店員，並報警處理。

救護人員獲報到場後，發現許男已經沒有呼吸心跳，且身上出現屍斑，研判已經死亡一段時間，後續並未送醫。警方調查後確認死者身分，目前已經聯繫家屬到場，後續將報請檢察官相驗，釐清詳細死因。

▼許男坐在沙發上滑手機，不久即仰躺閉目養神，直到30小時後王姓消防員發現異狀，請店員嘗試將其喚醒，才驚覺許男已經猝逝。