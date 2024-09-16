彰化超商傳猝死！男躺店內沙發　休假消防員驚覺「已出現屍斑」

記者唐詠絮、柯沛辰／彰化報導

彰化員林一間超商16日晚間驚傳猝死，一名消防隊員休假到店內購物，看到一名中年男子躺在休息區沙發一動不動，他直覺有異上前查看，怎料竟發現男子已無呼吸心跳，立即打電話報案。由於遺體出現屍斑，男子疑似已死亡一段時間，但詳情仍待調查。

員林警分局莒光派出所據報後，調閱監視器找到死者家屬，經指認無誤，確認死者身分是45歲許姓男子，17日將報請檢察官相驗，以釐清死因。

事發後，超商營運如常，只是店外多了一些圍觀民眾，對於稍早發生的案件議論紛紛，氣氛詭異。