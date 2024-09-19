大3歲女友婚前「突喊4離譜條件」！8千人看傻：血會被吸乾

▲女友家突然獅子大開口。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「現在妳說不照辦，不嫁？」一名男網友抱怨，婚禮倒數3個月，女友卻突然說婚後要把房子改共有，而且爸媽要一起同住、薪水她管理，不願意的話她就不嫁，讓原PO傻眼不已。事實上，女友大他3歲，家裡非常反對，是原PO努力抗爭才得到長輩認同的，「妳家給我搞這招？」該文章引發千名網友狂搖頭。

一名男網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，倒數3個月步入禮堂，婚紗拍好了，喜餅喜帖也訂好了，殊不知女方家列出4個條件，首先是要求原PO婚後，把台北房子登記改成共有，「妳家人給我搞哪招？」

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原本也商妥好，孝親費雙方各自負責，現在卻要原PO多拿1萬給準岳母，加上女友那一份，總共要給2萬5000元，「我才給我爸媽每月9000元欸。」

甚至也說好薪水AA制，各自理財投資，而家裡大小支出則由原PO負擔，如今也變卦，「岳母說叫我薪水交給妳？你家玩期貨還欠債200多萬，妳以為我不知道？」

更扯的來了，準岳父母還說要來同住，讓原PO氣得開噴「我家付500萬頭期款，房貸我背，房子是我們跟以後小孩的屋子，妳父母搬進來幹嘛？之前都說好了，現在妳說不照辦，不嫁？」

對此，原PO難以接受喊話，「我們戀愛2年多，這條件我姊也說離譜，妳比我大3歲，我不顧家人反對才勝利，妳家給我搞這招？我要妥協？」

該文轉貼到爆料公社後，引來8000名網友也看傻，「怎麼會讓我想起Kelly A」、「現在女生有這樣的觀念非常稀少，請勿放生危害他人」、「還好沒結，這結下去，血都被吸乾了」、「以為是結婚，原來是入贅」、「不要結，到時你淨身出戶」、「沒簽字都好辦，如果簽了字，就再簽一次」、「以長遠來看，婚禮場地+喜餅+喜帖+婚紗的金額賠給她都是塊小蛋糕而已」、「女方抖音看太多了，再來就是要給小舅子買車買房」。