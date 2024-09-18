才求婚成功！「買不到不二坊蛋黃酥」女友怒分手！男傻：現在好煩

▲原PO與女友因蛋黃酥而分手。（示意圖／記者唐詠絮攝）



網搜小組／劉維榛報導

不二坊蛋黃酥太夯，代購喊到2000元！一名男網友悲嘆，他與女友去排買，一人覺得太熱想省時間想跟黃牛買，另一人則堅持排隊，鬧到最後不僅沒買到，女友氣到自己回高雄，更怒提分手。事實上，原PO旅程中才求婚成功，如今婚不成了，引來全場網友也看傻。

一名男網友在Dcard悲催表示，他與女友請特休放中秋連假，一路往南玩下去，更浪漫的是，原PO在飯店向女友求婚成功，豈料這段感情卻毀在蛋黃酥手上。

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原PO緩緩道來，上周日玩到彰化時，兩人突然想吃不二坊的蛋黃酥，結果現場大排長龍，「排隊盛況跟以前大家買iPhone差不多，根本買不到」，此時發現一旁有黃牛蛋黃酥，原PO打算直接買一盒就好。

然而女友表示不准跟黃牛買，寧願排隊慢慢等，原PO則認為天氣熱，不想花時間排隊，還要去別的地方玩，當下兩人發生爭執。女友氣炸回應，「都是你這種人買才會讓那些人當黃牛有機可趁！」

事實上，女友是高雄人，原PO本想著一路玩到高雄送她回家，不料女友氣到自己搭車回家，還傳訊息稱「不想結婚了，我們價值觀差異很大」且沒有未來，因此怒提分手，讓原PO傻眼不已，「我現在好煩」。

底下網友熱議，「你女友想法跟我老公一模一樣，我們那天排了一個半小時，終於排到進店裡的時候，店員說：不好意思全部賣完囉」、「身為彰化人，這家根本超難吃，一堆自己人代排，或是認識的去快速通關一次好幾盒」、「蛋黃酥大於你，但我要說那個有沒有到很好吃，我彰化住了25年也沒去排過，有一次我爸客戶拿來，吃了也發現沒有什麼特別」、「確實價值觀有差異！趁婚前看清，不算晚」、「她應該不想跟你結婚很久了，剛好有個借題發揮的機會而已」、「因為這樣看清，感覺你賺了」。

但也有人質疑真假性，「感覺未來還有更多的事可以不想結婚、後悔結婚，反串要註明，如果不是就...祝好運」、「創的很好」。