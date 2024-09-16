染指女友女兒逼「三修」7次　害她身心崩潰！淫神棍判8年定讞

▲小焦獨自在房間時，甚至還會被男子闖入要求三修，讓她非常崩潰。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市林姓男子謊稱自己是神明乩身，要求女友阿蘭（化名）、阿蘭女兒小焦（化名），喝下他提供的「牛樟芝」飲料，並逼迫「三修」7次，甚至還在神明廳內大玩3P。小焦不堪虐待報警，全案因此揭發。最高法院審理後，將林男判刑8年定讞。

判決指出，林男開設工廠，工廠早期賺了不少錢，但近年來虧損，林男因此將工廠負責人改成阿蘭；至於阿蘭因為擔心林男離開後沒人償還債務，所以也隱忍不敢違逆林男。林男自2020年起，開始染指小焦。

林男謊稱自己是神明乩身，對阿蘭母女說：「因為我們3個都是要修行的關係，我們必須要做這些事情，才能免除身上不好的事情。」因此他拿出「牛樟芝」的飲料，強逼小焦喝下。小焦證稱，每次喝了這飲料後「就會沒意識跟手腳無力」；而後他再要求母女互相愛撫，最後他拿出紅緞帶，綑綁小焦四肢，性侵得逞。

林男作法性侵的地點選在自家神明廳，有時候會在小焦的房間裡，甚至還到工廠的神明廳內。過程中林男還會言語刺激小焦「我知道你很舒服」、「你想要叫就叫出來」、「我玩你這邊你舒不舒服」，甚至說「我射你裡面，如果你懷孕不是我的錯，是你在外面亂搞」之類的話語。

林男也騙說要完成7次行為才功德圓滿，但每次完事後，他會對小焦說「因為我覺得你沒有很享受，這次不算下次才算」。小焦極度不願意，因為林男隨時會闖進房間逼她，讓她緊張、無法放鬆精神，頭痛到無法睡覺甚至失眠，最後更自殘，小焦因此到身心科診所求診。總計小焦遭侵犯7次，她忍無可忍，覺得自己就像「廉價妓女」，憤而到分局報警，揪出林男惡行。檢方依照「家暴強制性交罪」嫌對林男提起公訴。

一審法院審理後，認為「牛樟芝」飲料，造成小焦意識不清、身體無力、無法反抗，因此依照7個「以藥劑犯強制性交罪」，將林男重判有期徒刑13年。但上訴二審後，高等法院二審認為無法證明飲料產生安眠藥的效果，因此依照罪疑有利被告原則，認定較輕的罪刑，最後改判有期徒刑8年。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。