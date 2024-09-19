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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸停止台灣34項農產品免關稅　藍委籲賴政府：調整兩岸政策

記者崔至雲／台北報導

大陸財政部網站18日晚間發布，將自2024年9月25日起，停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。對此，國民黨立委牛煦庭直言，民進黨政府如果再不調整兩岸政策，這樣的情況可能會加劇；民進黨政府對兩岸政策要跳脫意識形態的包袱，理性務實的從人民角度出發。

▲▼牛煦庭 立法院院會 總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）

農業部18日表示，中國大陸商務部2005年8月1日起正式對原產台灣地區的鳳梨、番荔枝、木瓜、楊桃、芒果、番石榴、蓮霧、檳榔、柚、棗、椰子、枇杷、梅、桃、柿子15種水果實施進口零關稅措施。2007年又發布3月20日起，正式對原產臺灣地區的11種蔬菜（甘藍、花椰菜、絲瓜、青江菜、小白菜、苦瓜、洋蔥、胡蘿蔔、萵苣、芋頭、山葵）和8種水產品（鯧魚、鯖魚、帶魚、比目魚、鯡魚、鱸魚、蝦和貽貝）實施進口零關稅措施。

牛煦庭表示，基本上中國大陸把關稅重新調回來，就是一步步沒收當初ECFA早收清單的成果，對此他們並不意外。民進黨政府如果不調整兩岸政策，不建立有效互信的溝通管道，這樣的情況可能會加劇。

牛煦庭指出，然而從整體的產值來看，這些農產佔的比值可能不高，但對於從事這項農產工作的農民朋友來講，這樣的關稅調整可能會和他的發展，以及產品競爭力切身相關，所以民進黨政府不能用總值影響不大來搪塞過關，應該研擬妥善的配套方案。

牛煦庭表示，如果連這樣的配套方案都做不出來的話，那民進黨政府就應該在兩岸政策上進行務實且理性的調整，希望政府要跳脫意識形態的包袱，理性務實從人民角度出發來看這件事情。
 

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關鍵字：

農產品關稅藍委賴政府兩岸政策

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