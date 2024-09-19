　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸取消34項台灣農產品免稅優惠　農業部：損失有限

▲行政院農業部,主管全國農林漁牧及糧食行政事務。（圖／記者謝婷婷攝）

▲農業部表示，中國大陸停止台灣34項農產品免徵進口關稅政策，損失有限可控。（資料照／記者謝婷婷攝）

記者柯振中／綜合報導

中國大陸財政部官網釋出消息，2024年9月25日開始，停止執行原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。對此，農業部18日晚間回應，損失有限可控，將會繼續拓展中國大陸以外的高消費市場。

農業部18日表示，中國大陸商務部2005年8月1日起正式對原產台灣地區的鳳梨、番荔枝、木瓜、楊桃、芒果、番石榴、蓮霧、檳榔、柚、棗、椰子、枇杷、梅、桃、柿子15種水果實施進口零關稅措施。2007年又發布3月20日起，正式對原產臺灣地區的11種蔬菜（甘藍、花椰菜、絲瓜、青江菜、小白菜、苦瓜、洋蔥、胡蘿蔔、萵苣、芋頭、山葵）和8種水產品（鯧魚、鯖魚、帶魚、比目魚、鯡魚、鱸魚、蝦和貽貝）實施進口零關稅措施。

當時農業部曾對外說明，中國大陸對於實施台灣水果零關稅之期程、細節並未確認公告，可能隨時片面、未經談判就取消優惠措施，因此持續呼籲中國大陸與我方展開諮詢，協商零關稅之實施期程、快速通關之處理方式等，建立透明化貿易環節，以保障農民長遠利益，不過至今仍未得到回應。

▲▼營養師教你吃水果「正確時機」 。（圖／Unsplash）

▲農業部表示，中國大陸停止台灣34項農產品免徵進口關稅政策，損失有限可控。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

農業部說，中國大陸2024年9月18日中秋節慶後深夜，片面發布2024年9月25日停止15種原產於臺灣的水果及19種蔬菜及水產品零關稅措施。根據統計數據，台灣農產品2024輸往中國大陸5億美元，其中34項蔬菜水果輸中約736萬美元，倘若支付關稅約107萬美元，但中國大陸早已片面暫停臺灣鳳梨、芒果及蓮霧出口，輸銷享零關稅優惠項目少，且中國大陸實施進境食品註冊制度，影響台灣業者輸銷中國大陸註冊，實際上中國大陸早已片面採取非關稅貿易障礙措施影響台灣農產品出口。

農業部提到，台灣農產品輸往中國大陸，除面臨面臨運銷成本高、通關時間長、大陸內地加值稅仍偏高，以及仿冒臺灣水果之盛行及低價水果等競爭，且時有面臨貿易付款及品質等爭議無法立即解決等外部成本。農業部持續落實各階段產銷措施，提升農產品外銷競爭力，維持產地價格，積極開拓中國大陸以外高消費市場，符合外銷市場檢疫規定，包括109年鳳梨鮮果實輸澳洲，113年鳳梨輸紐西蘭，113年紅肉紅龍果輸日本等，逐步開拓農產外銷市場。

農業部指出，台灣農產品109年來外銷中國大陸以外的市場，貿易額為38.94億美元，112年達到43.9億美元，接下來將持續外銷台灣優質農漁產品至高消費市場，提升台灣農漁產品的海外知名度，力抗關稅壁壘，確保農民收益。

 
ET快訊
百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！
黎巴嫩「對講機再爆炸」　呼叫器案喪禮一聲巨響3死10傷
石班瑜病逝　驚人身世曝光
iPhone 16 Pro首開箱來了！　科技達人曝心得
陸停止台34農產品免徵進口關稅　國台辦「支持」痛批台獨害台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸取消34項台灣農產品免稅優惠　農業部：損失有限

海基會秋節台商座談聯誼　首邀大陸台商與亞洲台商共聚一堂

黎巴嫩呼叫器爆炸　國安人士：境外帳號抹黑台灣，疑北京背後操作

陸取消34項台灣農產品免稅　陸委會：依賴中共「善意」隨時被取消

柯市府京華城協議書藏貓膩　綠建築、耐震標章竟可先蓋完再履約

許姓兄弟蒐集國軍機密「8阿兵哥涉案」　國防部：已偵破共諜

快訊／陸委會證實台塑高階人員在陸「被邊控」！若家屬需要將協處

被總統耽誤的「點主官」！賴清德全程不看稿　禮儀師大讚架勢專業

幕後／台灣商製造爆炸BB call？網路湧大量異常操作　國安情資曝

中國暴紅零食「蠟瓶糖」流竄台灣　她揭食安風險：有高致癌物質

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

頑固貓堅持躲洗衣機 主人喊洗澡秒衝出來XD

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

網紅老公吃油豆腐咬到生鏽鐵釘　業者：會向廠商反應、感謝給機會

萌妹甜笑稱生肖「屬爸爸」　他被撩得嫑嫑：親一個♥

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

台東12人吃「蝸牛小米粽」中毒3死！死者到院症狀曝：口鼻全是分泌物

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

陸取消34項台灣農產品免稅優惠　農業部：損失有限

海基會秋節台商座談聯誼　首邀大陸台商與亞洲台商共聚一堂

黎巴嫩呼叫器爆炸　國安人士：境外帳號抹黑台灣，疑北京背後操作

陸取消34項台灣農產品免稅　陸委會：依賴中共「善意」隨時被取消

柯市府京華城協議書藏貓膩　綠建築、耐震標章竟可先蓋完再履約

許姓兄弟蒐集國軍機密「8阿兵哥涉案」　國防部：已偵破共諜

快訊／陸委會證實台塑高階人員在陸「被邊控」！若家屬需要將協處

被總統耽誤的「點主官」！賴清德全程不看稿　禮儀師大讚架勢專業

幕後／台灣商製造爆炸BB call？網路湧大量異常操作　國安情資曝

中國暴紅零食「蠟瓶糖」流竄台灣　她揭食安風險：有高致癌物質

買高價月餅回家被轉送親戚！她委屈「沒吃過這款」　網勸：很正常

快訊／聯準會決議「降息50個基點」4年來首降　三大指數走高

《咒術迴戰0》真人舞台劇定裝照！詛咒師造型超還原人氣比主角還高

紅斑馬大升級！國道警察「BMW新世代520i警車」大量交付畫面曝光

陸取消34項台灣農產品免稅優惠　農業部：損失有限

快訊／01:10花蓮秀林規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／地牛翻身！花蓮01：10發生地震　台北有感搖晃

金塊簽下大三元製造機衛少　美媒：該禁止他投三分球

Joeman開箱iPhone 16 Pro心得來了！「唯一缺點」跟以前一樣

「沃神」退休告別NBA與媒體業　下一步將回母校男籃當GM

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

政治熱門新聞

柯文哲案最新聲量曝光　TPOC評白營用盡招數聲援：輿情看法恐定型

被總統耽誤的「點主官」！賴清德全程不看稿　禮儀師大讚架勢專業

國安人士：黎巴嫩呼叫器爆炸扯台灣，疑北京認知操作

柯市府京華城協議書藏貓膩　綠建築、耐震標章竟可先蓋完再履約

陸斷台灣農產品免稅　陸委會：不能依賴中共

許姓兄弟蒐集國軍機密「8阿兵哥涉案」　國防部：已偵破共諜

海基會秋節台商座談　同時邀請大陸、亞洲台商

陸委會證實台塑高階人員在陸被邊控

快訊／許家蓓癌逝享年47歲　最後發文曝光！支持者震驚

陸取消34項台灣農產品免稅　農業部：損失有限

殲-20已飛進台灣？　中共最愛退將名嘴：軍方不公布？還沒看到？

9縣市未交分區圖　20綠委齊籲政院暫緩《國土計畫法》

幕後／台灣商製造爆炸BB call？網路湧大量異常操作　國安情資曝

行政院明通過娛樂稅修法　電影、演唱會可停徵

更多熱門

相關新聞

國安人士：黎巴嫩呼叫器爆炸扯台灣，疑北京認知操作

國安人士：黎巴嫩呼叫器爆炸扯台灣，疑北京認知操作

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器釀爆炸傷亡，該呼叫器遭指來自台灣金阿波羅公司。國安團隊今天發現，事件發生後，就有多起來自境外的網路認知操作，試圖將該案與台灣連結，這些操作的背後，疑似有北京的影子。

陸斷台灣農產品免稅　陸委會：不能依賴中共

陸斷台灣農產品免稅　陸委會：不能依賴中共

陸停止台34項農產品免徵進口關稅　國台辦回應

陸停止台34項農產品免徵進口關稅　國台辦回應

幕後／台灣商製造爆炸BB call？網路湧大量異常操作　國安情資曝

幕後／台灣商製造爆炸BB call？網路湧大量異常操作　國安情資曝

男教中國男童「台灣是國家」　媽媽崩潰

男教中國男童「台灣是國家」　媽媽崩潰

關鍵字：

台灣農產品農業部

讀者迴響

熱門新聞

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

有「5徵兆」＝癌腫瘤醞釀中！醫急勸：快照大腸鏡

即／23:09台灣東部海域規模5.1地震　最大震度2級

即／花蓮01：10發生地震　台北有感搖晃

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　網兩派看法

即／闖平交道遭區間車撞飛　男頭變形腦漿溢出亡

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」她曬百萬鑽戒

iPhone 16 Pro首開箱來了！科技達人曝心得

日本正妹頻拍「露點擠奶」教學片　廠商怒檢舉

北部「爆雷過境」傳爆炸聲　鄉民：夜空閃一下

即／01:10花蓮秀林規模4.6地震　最大震度3級

更新iOS 18！一票果粉後悔「1介面根本災難」

更多

最夯影音

更多

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

頑固貓堅持躲洗衣機 主人喊洗澡秒衝出來XD

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面