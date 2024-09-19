陸取消34項台灣農產品免稅優惠　農業部：損失有限

▲農業部表示，中國大陸停止台灣34項農產品免徵進口關稅政策，損失有限可控。（資料照／記者謝婷婷攝）



記者柯振中／綜合報導

中國大陸財政部官網釋出消息，2024年9月25日開始，停止執行原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。對此，農業部18日晚間回應，損失有限可控，將會繼續拓展中國大陸以外的高消費市場。

農業部18日表示，中國大陸商務部2005年8月1日起正式對原產台灣地區的鳳梨、番荔枝、木瓜、楊桃、芒果、番石榴、蓮霧、檳榔、柚、棗、椰子、枇杷、梅、桃、柿子15種水果實施進口零關稅措施。2007年又發布3月20日起，正式對原產臺灣地區的11種蔬菜（甘藍、花椰菜、絲瓜、青江菜、小白菜、苦瓜、洋蔥、胡蘿蔔、萵苣、芋頭、山葵）和8種水產品（鯧魚、鯖魚、帶魚、比目魚、鯡魚、鱸魚、蝦和貽貝）實施進口零關稅措施。

當時農業部曾對外說明，中國大陸對於實施台灣水果零關稅之期程、細節並未確認公告，可能隨時片面、未經談判就取消優惠措施，因此持續呼籲中國大陸與我方展開諮詢，協商零關稅之實施期程、快速通關之處理方式等，建立透明化貿易環節，以保障農民長遠利益，不過至今仍未得到回應。

▲農業部表示，中國大陸停止台灣34項農產品免徵進口關稅政策，損失有限可控。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



農業部說，中國大陸2024年9月18日中秋節慶後深夜，片面發布2024年9月25日停止15種原產於臺灣的水果及19種蔬菜及水產品零關稅措施。根據統計數據，台灣農產品2024輸往中國大陸5億美元，其中34項蔬菜水果輸中約736萬美元，倘若支付關稅約107萬美元，但中國大陸早已片面暫停臺灣鳳梨、芒果及蓮霧出口，輸銷享零關稅優惠項目少，且中國大陸實施進境食品註冊制度，影響台灣業者輸銷中國大陸註冊，實際上中國大陸早已片面採取非關稅貿易障礙措施影響台灣農產品出口。

農業部提到，台灣農產品輸往中國大陸，除面臨面臨運銷成本高、通關時間長、大陸內地加值稅仍偏高，以及仿冒臺灣水果之盛行及低價水果等競爭，且時有面臨貿易付款及品質等爭議無法立即解決等外部成本。農業部持續落實各階段產銷措施，提升農產品外銷競爭力，維持產地價格，積極開拓中國大陸以外高消費市場，符合外銷市場檢疫規定，包括109年鳳梨鮮果實輸澳洲，113年鳳梨輸紐西蘭，113年紅肉紅龍果輸日本等，逐步開拓農產外銷市場。

農業部指出，台灣農產品109年來外銷中國大陸以外的市場，貿易額為38.94億美元，112年達到43.9億美元，接下來將持續外銷台灣優質農漁產品至高消費市場，提升台灣農漁產品的海外知名度，力抗關稅壁壘，確保農民收益。