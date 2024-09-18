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大陸 大陸焦點 特派現場

陸停止台34項農產品免徵進口關稅　國台辦「強烈支持」痛批台獨害台

▲▼ 大陸國台辦分言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸最新宣布，自2024年9月25日起，「停止」執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。對此，國台辦發言人陳斌華今晚（18）日痛批賴清德上台後搞「台獨」，至今單方面限制大陸1000多項農產品輸入，嚴重損害兩岸經貿利益，因此，對於國務院關稅稅則委員會的決定，國台辦表示「強烈支持」。

陳斌華稱，大陸方面秉持「兩岸一家親”理念，於2005年8月1日和2007年3月20日起，分兩批對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅，有力幫助台灣農產品開拓大陸市場，台灣農漁民從中獲得實實在在的好處。

陳斌華痛批，賴清德當局上台以來，頑固堅持「台獨」立場，不斷進行謀「獨」挑釁，升高兩岸敵意對抗，阻礙兩岸交流合作，至今仍單方面限制大陸1000多項農產品輸入，嚴重損害兩岸同胞福祉。

陳斌華稱，「鑒此，國務院關稅稅則委員會今天發佈公告，決定自2024年9月25日起停止執行對台34項農產品免徵進口關稅政策，我們對此表示強烈支持。」

陳斌華指出，我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，致力於促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展，將一如既往歡迎和支持台農台胞來大陸發展。

陳斌華也強調，搞「台獨」就沒有和平、沒有發展，只會「禍台」、「害台」；支持「台獨」就是助紂為虐、自作自受，只會損害切身利益。

最後，他指出，希望包括農漁民在內的廣大台灣同胞認清民進黨當局推行「台獨」路線的極端危險性、危害性，積極維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展，與大陸同胞一道共創中華民族綿長福祉。

大陸財政部官網今最新釋出消息，國務院關稅稅則委員會近日發佈公告，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作。「自9月25日起停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策，相關農產品進口關稅按現行有關規定執行」

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