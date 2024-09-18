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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸取消34項台灣農產品免稅　陸委會：依賴中共「善意」隨時被取消

▲▼陸委會發言人梁文傑：想買《黑神話：悟空》來玩一玩。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸18日晚間宣布，停止執行對台灣34項水果、蔬菜、水產等農產品的免徵進口關稅政策。對此，陸委會表示，這就是政府提醒不能依賴中共「善意」的原因，因為所有「善意」都有政治目的，都可以隨時取消。

陸委會晚間以書面方式表達遺憾，並指陸方作為傷害兩岸農漁民利益，只會造成台灣農漁民及民眾反感，無助兩岸關係長遠發展。

▼大陸停止執行對台灣34項農產品的免徵進口關稅政策。（圖／CFP）

▲一名父親為了讓兒子順利畢業，在水果禮盒內藏了10萬元現金向教授請託。（示意圖／CFP）

陸委會指出，陸方因政治理由，以經濟措施對台進行施壓恐嚇的政治操作，無助兩岸關係之維護，「從中共最近一連串作為看來，顯然是將貿易當成武器，把所有優惠措施當成脅迫工具，這也是政府一再提醒不能依賴所謂中共『善意』的原因。」

陸委會強調，事實證明，中共所有「善意」都有政治目的，都可以隨時取消。陸委會還說，農業部近年已積極輔導國內農產品轉型升級，持續開拓多元外銷市場，降低台灣農產品對中國大陸單一市場的依賴，維護農民權益。

陸方18日晚間以「賴清德當局堅持台獨，仍限制大陸1000多項農產品輸入」為由，決定停止執行對台34項農產品免徵進口關稅政策。大陸國台辦發言人陳斌華表示，搞「台獨」就沒有和平、沒有發展，只會「禍台」、「害台」；支持「台獨」就是助紂為虐、自作自受，只會損害切身利益。

陳斌華還說，希望包括農漁民在內的廣大台灣同胞認清民進黨當局推行「台獨」路線的極端危險性、危害性，積極維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展，與大陸同胞一道共創中華民族綿長福祉。

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦分言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

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