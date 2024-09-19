陸取消免稅！釋迦、柚子、白帶魚影響大　農業部長：風險可控

記者楊惠琪／台北報導

中國大陸昨發布公告，自9月25日起停止台灣鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。農業部長陳駿季今（19日）受訪表示，34項農水產品中，有許多並未輸入中國或仍受限禁令，評估只有鳳梨釋迦、柚子、白帶魚影響較大，影響稅額約107.5萬美元，並強調：「是有一些影響，但衝擊不大，風險可控管。」

農業部指出，中國大陸商務部分別在2005年、2007年共發布34項台灣農水產品實施進口零關稅措施，34項農水產品包括椰子、檳榔、鳳梨、芭樂、芒果、柚子、木瓜、桃子、梅子、釋迦、楊桃、蓮霧、棗子、柿子、枇杷、甘藍、花椰菜、絲瓜、青江菜、小白菜、苦瓜、洋蔥、胡蘿蔔、萵苣、芋頭、山葵、鯧魚、鯖魚、帶魚、比目魚、鯡魚、鱸魚、蝦、貽貝等品項。

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▲陸突取消34項台灣農產品免稅待遇，農業部長陳駿季指衝擊不大，風險可控。（圖／記者湯興漢攝）

陳駿季表示，34項免稅農產品中，已於2021年陸續被中國片面以各種理由禁止輸入，像是鳳梨、蓮霧、芒果等，至今仍在禁止之列，只有近期恢復輸陸的鳳梨釋迦、柚子與白帶魚等品項看起來會有影響，其中水果類影響稅額約65萬美元，水產品約42.5萬美元，整體約107.5萬美元左右。他強調，雖有影響但衝擊不大，風險可控管。

陳駿季指出，從過往的貿易資訊來看，中國市場是非常不穩定的市場，不像其他國家會透過彼此正常的協商平台進行檢疫、品項與關稅等正式討論，但中國過往都沒有遵守平台溝通機制，昨天也是片面宣布免關稅取消，農業部也是透過官網才知道，呼籲兩岸間的貿易應盡速回到國際規範WTO架構之下，正式展開協商，才真正有助兩岸經貿往來。

陳駿季強調，農業部會持續將農產品推往中國以外的優質高端市場，提升優質農產品的海外知名度，並提升農民的權益，不管是從生產端或者是通路端，農業部一定盡最大的努力來協助農產品外銷到高端市場。