深圳女58頁「精美PPT」揭男友多次嫖妓　時間地點對話紀錄超完整

記者魏有德／綜合報導

深圳一名女子昨（18）日在微博上公佈一份製作精美的「PPT」簡報，內容竟是要舉報男友多次出軌、嫖妓或約炮等「渣男」行為。這份「PPT」共58頁，男友的個人背景、嫖妓紀錄、金額、對話內容有系統的整理呈現，必要時還會製作表格，讓外界一覽無遺，也讓看熱鬧的網友們感嘆，這「毀滅式復仇」實在太可怕了！

▲女子將男友出軌約炮的詳細記錄用ppt簡報的方式公開。（圖／翻攝微博，下同）

《大象新聞》報導，9月18日，廣東省深圳市一名女子通過製作一份長達58頁的PPT文檔，公開舉報其男友——招商銀行管理培訓生史某某存在多次嫖娼、出軌行為。招商銀行工作人員稱，會將情況逐級反映核實調查。

這名女子表示，去（2023）年10月已經和史姓男子確定戀愛關係，今（2024）年6月下旬，無意中發現男友背著她和其他女生約炮及嫖妓。她和男友對質後，男友先是向她苦苦哀求，宣稱不會再犯以求得原諒。

沒想到，今年9月，她又再次發現男友故態復萌，根據女子釋出的嫖妓紀錄來看，8月份就有兩次。女子還強調，由於篇幅有限，她僅列出9次的「嫖娼記錄」，同時，還附上金額，每次約2000至5000元（人民幣，下同）左右，10次小計為30330元。

不僅如此，女子還條列式列舉男友出軌對象的網名，聊天對話記錄、約炮或性交易的地點，並附上雙方的轉帳記錄。

事件在陸網傳開後，史姓男友的背景也被逐漸扒出，他是廈門大學經濟學院的研究生，在招商銀行作管培生（管理培訓生），透過照片來看，外型算是出眾，沒想到，竟然有著這樣的「渣男」體質，引起外界熱議。