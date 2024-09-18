警專生白嫖泰妹遭痛毆　街頭追逐畫面曝！7煞落網送辦

記者陳以昇／新北報導

警察專科學校一名學生中秋節透過交友軟體與泰國籍女子相約性交易，完事後竟想白嫖，想搶回交付的4300元，還對泰國女動粗，隨即遭賣淫集團痛毆，並拍下自白影片，坦承吸毒還要白嫖，要求家屬交付7萬2000元賠償，再將他載到桃園龜山區丟包，警方獲報成立專案小組逮捕施暴的7人，依妨害自由、傷害、恐嚇取財等罪嫌移送偵辦，並將約談賣淫女子到案說明。

▲警專林姓學生趁隙逃跑（第一人），後方2名賣淫集團在後面追 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，19歲林姓男子是警專43期學生，在17日中秋節當天凌晨用交友軟體「吾聊」，與賣淫集團聯繫上，約了一名泰國籍女子，以30分鐘4300元代價進行無套性交易，並依照指示到永和區永和路一段大樓碰面。

▼3名賣淫集團成員在大樓外 。（圖／記者陳以昇翻攝）

林男與泰女碰面後，先交付4300元現金，再與她進入浴室洗鴛鴦浴，2人交易結束後，林男竟想要白嫖，趁泰女不注意時將錢搶走，泰女發現後大聲呼救，與林男爆發肢體拉扯，集團馬伕及雞頭立即衝入將林男痛打一頓。

過程中，林男趁隙跑到附近加油站求救，但仍被集團成員追上強擄押上車，在車內時，集團人員用手機拍下林男自白影片，他坦承吸毒拉K後進行性交易，事後強搶泰女現金，並出手毆打，影片隨即被丟到警專43期2隊群組學生群組，再用手機打給林母，要求7萬2000元賠償金，車子開到桃園龜山區文南路後，將他丟包。

林母得知愛子被擄，嚇得趕緊向林口分局報案；警方獲報成立專案小組，調閱相關監視器，17日晚間，循線在新北市樹林、三重、蘆洲等區，逮捕涉案的蔡男等7人，訊後依妨害自由、傷害、恐嚇取財等罪嫌移送偵辦，並將約談泰國籍女子到案說明。

▼警方逮捕主嫌蔡姓男子等7人 。（圖／記者陳以昇翻攝）