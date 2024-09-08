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社會 社會焦點 保障人權

人夫上班載女同事「一日雙鐵」！騎車邊問：要先做還先洗澡？

▲桃園市林姓男子於2021年間，與女網友相約摩鐵，未獲允許下以手機偷拍赤裸身體；另透過手機視訊通話時側錄隱私部位而挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子一早到公司上班，並沒有開始工作，而是把女同事載去摩鐵性交。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

新竹一名男子阿龍（化名）與妻子阿霞（化名）結婚多年，沒想到他竟與同事黃女發生婚外情，不但一天2度到摩鐵發生性行為，更是將黃女的肚子給搞大，氣得阿霞告上法院。新竹地院審理後，判黃女須賠15萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿龍與阿霞是夫妻關係，沒想到，阿霞某次查看行車紀錄器時，發現了丈夫與同事黃女有染，不但上班時間騎車載對方到摩鐵，更是在途中開口詢問「等下要先打X還是先洗澡」。

阿龍與黃女一早就到摩鐵報到，完事以後離開，沒想到當天下午又去了另外一間摩鐵，「一日雙鐵」的行程讓阿霞忍無可忍，決定告上法院，求償80萬元。

▲桃園市林姓男子2020年7月至2021年6月間認識領有身障手冊女子，卻藉故帶至摩鐵、KTV與住處發生至少19次性關係，女子不堪其擾報案提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子一早到公司上班，並沒有開始工作，而是把女同事載去摩鐵性交。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

此外，阿霞還從手機對話紀錄中發現，阿龍除了跟黃女發生婚外情以外，還讓對方懷孕、人工流產，2人還因為性行為的事情喬不攏，進而發生爭執。

由於黃女言詞辯論當天沒有到場，也沒有提出書狀作任何聲明或陳述，新竹地院法官審理後，認定黃女侵害阿霞的配偶權，須賠15萬元，全案仍可上訴。

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