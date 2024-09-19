去男友家烤肉「全場8+9」　男友爸全身刺青！妹子見真相嚇慘

▲原PO發現男友家人是8+9很害怕。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

中秋佳節團圓烤肉，許多家庭、朋友都藉此時節相聚，一名女網友表示，今年中秋到男友家烤肉，第一次見到男友家人，現場來烤肉的都是8+9，且男友爸爸全身刺青，「連他媽媽也超台 」，一問之下才知道，原來男友爸爸是黑道，是在做放款的工作，嚇得她決定提分手。

原PO在校園論壇「Zuvio」發文，男友外表帥氣且乾淨，中秋節到男友家烤肉，場面讓她大吃一驚，現場有許多8+9，「超恐怖的欸，連他媽媽也超台，他爸爸全身都刺青」，敬酒的畫面就跟流氓電影演得一樣，「每個到的時候都會來跟他爸爸說xx哥好，然後敬一杯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一問之下才知道，原來男友爸爸是做放款的，現場來的都是男友爸爸公司的員工，雖然男友是個正常人，但她希望能有一段長久的戀愛，如果爸媽知道一定不會同意兩人交往，決定提出分手，「但我很怕他會跟他爸媽說，還在想要怎麼提分手才會比較好。」

貼文一出，網友紛紛表示，「慢慢疏離吧」、「分是一定得分的」、「該醒醒了」。不過也有網友緩頰，「其實看到一個人有刺青又會抽菸、喝酒、嚼檳榔，加上長得一副壞人臉講話又比較台，不少人都會覺得說是8+9，但這樣真的刻板印象太嚴重」、「其實很多這樣的大哥都很溫柔，也很有人情味」、「刺青不一定就是壞阿」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！