陪男友參加烤肉　不想分攤460元「我都沒吃」！男友罵：不會做人

▲原PO感到委屈。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

每年到了中秋佳節，家家戶戶都會聚在一起烤肉、賞月，享受團圓時光，一名女網友表示，已在家中吃飽，隨後陪男友參加朋友的烤肉聚會，雖然只吃了自己帶去的食材，但仍被要求平均分攤460元的費用，不能接受這樣的分法，男友卻責備她「不會做人」，讓她很委屈。

女網友在Dcard發文，「中秋烤肉被男友說不會做人」，當天她在家中與家人共享烤肉，男友也有來參與，隨後有陪男友去參加朋友的烤肉聚會，帶著媽媽交給她的食材，有櫛瓜、香菇、青椒、金針菇、玉米筍等，在聚會中原PO只吃了自己帶去的蔬菜，沒有吃到男友朋友們帶來的肉類。

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最後結算費用時，她被要求分攤460元的烤肉錢，「我幾乎都吃自己帶去的食材，他朋友也都有吃，但這樣的分法我不能接受」，跟男友說了自己的想法，但卻被批評「不會做人」，她感到委屈，「我知道跟朋友出去這樣吃分攤很正常，但這次的感覺讓我覺得很不平衡。」

▲網友認為分攤錢很正常。 （示意圖／資料照）



貼文曝光，有網友認為分攤很正常，「我是覺得不管吃多少，就是要付錢，要細算是要怎麼細算，你也只是好心拿食材過去，但人家沒有強求你呀，男友跟他朋友的觀念就是，大家一起出錢一起吃」、「你說你都吃自己的食材，那朋友的烤肉架呢？生火材料呢？場地佈置跟收拾？烤肉醬跟碗盤？要怎麼算得很清楚」。

但也有人認為，沒吃就不用付錢，「懂你的感覺！我過往也會因為烤肉分攤費用的部分感到不平衡，但我的做法是當下付錢之後拒絕，所以我今年就只有一個烤肉局」、「這完全不是什麼硬要細分的問題，啊就真的沒有吃，為什麼要分呢」。還有人提到，如果不想分攤，一開始就要說清楚，「一起烤肉本來就是均分，如果不想吃，那你男友一開始就跟朋友講清楚而且都不要吃比較好」。

其中，不少人提到，男友應該要主動付錢，「如果我是你男友我會連你的費用一起出」、「認真講就是真的女友沒吃什麼的話，我就直接出了。不平分是不太會做人沒錯，但女友只是來陪自己的話也不好意思讓女友出，男友也不太會做人」、「是我也是幫女友出，畢竟自己圈的朋友，至少面子裡外都有了」。

