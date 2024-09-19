全球前50富豪城市曝！台北82人擁上億美元排39　未來16年將增150%

▲恒理環球發布《2024年億萬富翁報告》，台北成功進入全球前50大富豪城市的排行榜中。（圖／VCG）

記者葉睿涵／綜合報導

英國財富與投資移民顧問公司「恒理環球」（Henley & Partners）最近發布《2024年億萬富翁報告》，顯示全球擁有1億美元或以上流動可投資資產的超級富豪人數激增，從去年的2萬8420人增長到了2萬9350人，而台北也成功進入全球前50大富豪城市的排行榜中。

報告指出，全球擁有1億美元以上資產的富豪數量在過去10年增加了54%，目前達到2萬9350人。此成長尤以中國的崛起最為引人注目，其億萬富豪數量增幅來到了108%，遠超美國的81%，而歐洲的成長幅度則相對緩慢，只有26%。

在全球超級富豪城市排名中，紐約以744名億萬富翁位居榜首，舊金山灣區和洛杉磯則緊隨其後，分別以675和496名超級富豪排在了第2和第3的位置。亞洲方面，北京以347人排名第5，比擁有370名超級富豪的倫敦稍遜一籌，而新加坡則第6，上海第7，香港排名第8。

從排行榜可見，亞洲在全球富豪分佈中的重要性持續提升，而恒理環球的執行長史蒂芬（Juerg Steffen）分析，這可能與英、法、德國等主要市場增長緩慢，造成歐洲表現疲弱，而亞洲則急起直追所致。

台北的富豪人數也在這一波成長中引人矚目。報告顯示，台北擁有82名超級富豪，位列第39名，同時恒理環球也預測，台北的超級富豪數量到了2040年將增加超過150%，反映出台灣經濟與財富累積的潛力，並可能進一步提高台北在全球富豪城市中的排名。