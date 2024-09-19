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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯遇休假警「拖行害受傷」　妨害公務獲無罪原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓警員今年1月間在休假日撞見竊盜案通緝犯方姓男子，於是上前要求停車攔查，沒想到方男竟加速逃離，導致黃員遭拖行受傷。不過，嘉義地院法官認為，黃員當時的裝扮無法對外彰顯警員身分，行為也不符合查緝業務的作法，方男誤以為遇上仇家，為了擺脫而繼續駕車前行，屬於正當防衛，因此裁定方男無罪。

▲▼警戒線。（圖／CFP）

▲黃姓警員想對方男進行攔查，結果遭到拖行受傷。（示意圖／VCG，與本案無關。）

檢方起訴指出，方男今年1月17日開車行經興嘉公園附近，遇到黃姓警員盤查，他竟駕車想要逃離現場，無視警員表明警察身分、要求停車等行為繼續行駛，導致警員遭拖行，受到左額頂業外傷性蜘蛛網膜下出血、全身多處擦挫傷、右眉及左手食指撕裂傷等傷害，最後失去意識倒臥路中央，方男的行為涉犯刑法第135條第3項第1款、第2項之以駕駛動力交通工具方式，意圖妨害公務員依法執行一定之職務而施強暴、同法第277條第1項之傷害等罪嫌。

方男則堅決否認有妨害公務及傷害行為，他強調，當時黃員沒有出示任何證件，身穿便服、頭戴安全帽突然衝過來，還把手伸進駕駛座，拉住衣服想要把他拖下車，他詢問「發生什麼事了」也沒有獲得答覆，以為遇上仇家，出於緊張才會開車逃逸。

黃員自己也坦承，當天他沒有上班，攔查方男時雖然有告知警察身分，但從衣著外觀看不出來，騎乘的也是私人機車；此外，在打開車門之前，他也不能確定駕駛的身分，當時只是想讓駕駛先停車，以便確認身分，這不是平常查緝業務的作法。

嘉義地院法官認為，整個事發過程大約只有5秒鐘，黃員當天的裝扮無法對外彰顯警員身分，自然無法期待方男能馬上辨識出黃員的警員身分，當時也沒有發生急迫且必要的情況，只是黃員出於推測試圖進行盤查，在未表明警察身分及查證事由的前提下，於短時間內迅速打開車門、立即抓住方男，查證手段激烈，難認屬於刑法第135條第1、2項所謂的依法執行職務。

法官表示，方男誤以為是遇上仇家，為了擺脫黃員而繼續駕車前行，屬於正當防衛，加上檢方目前的證據仍無法證明他有妨害公務等行為，最終裁定無罪，全案仍可上訴。

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