菜市場買豆腐回家被告性騷　他茫然到案結局大逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿志（化名）去年12月間揹著包包前往菜市場買豆腐，事後卻遭洋裝女子A提告性騷擾。不過，嘉義地院法官檢視監視器畫面之後發現，阿志只是為了挪動包包不小心碰到A女，因此裁定無罪。

▲阿志去菜市場買豆腐，沒想到被誤會性騷擾。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方起訴指出，阿志去年12月間在菜市場內「以手用力拍打臀部」，對A女施以性騷擾，涉犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪嫌，因此依法將他起訴。

阿志則表示，當天他要去菜市場買豆腐，完全不知道有碰到A女，直到接獲警察通知並看到監視器畫面才曉得此事，但那時候他只是要把包包往後挪動，以便穿過人群，沒想到手往後擺動時不小心碰到A女，他真的不是故意的。

嘉義地院法官檢視監視器畫面之後發現，首先，事發現場走道狹窄，阿志與A女、另一名路人擦身而過時，都要先側身才能通過，確實有可能只是不小心碰到，況且他也沒有做出「以手用力拍打」的動作。

第二，法官表示，一般性騷擾案件中，若加害者有意襲臀，通常會以手掌去碰觸，但阿志當時是用手掌托著身後的包包，只有手腕外側及手臂的部分碰到A女，可見他應該沒有性騷擾的意圖。

第三，法官說，阿志從進入菜市場之後，目光都在攤位之間搜尋想要購買的物品，與A女擦身而過時，他的目光也都是望向前方，沒有看向A女。

法官認為，綜合監視器畫面以及雙方證詞看來，當時的情形應該是阿志為了順利通過狹窄走道，用手托住包包以免碰撞到他人以及保護財物，卻因為行走時擺動的慣性作用，不小心碰到A女，導致A女誤會受到性騷擾，加上檢方沒有其他證據補強，最終採信阿志的說詞並判他無罪，全案仍可上訴。

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