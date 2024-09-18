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幕後／台灣商製造爆炸BB call？網路湧大量異常操作　國安情資曝

▲▼黎巴嫩真主黨傳呼機集體爆炸，傳呼機是台灣製造。（圖／翻攝X、路透）

▲黎巴嫩真主黨傳呼機集體爆炸，傳呼機是台灣商製造，但該廠商已澄清，絕非在台灣製造。（圖／翻攝X、路透）

記者陶本和／台北報導

黎巴嫩真主黨成員使用通訊呼叫器（俗稱BB Call）後，隨即產生爆炸，釀成9死近3000人受傷，而外媒指稱，呼叫器製造商是台灣廠商「Gold Apollo」（金阿波羅）；不過，金阿波羅強調，該產品僅授權商標由地址在匈牙利的公司貼牌生產銷售，絕非在台灣製造。對此，台灣的國安團隊高度重視，且經查發現，該事件發生後，多起境外網路操作，試圖將本案與台灣做連結，影武者疑似為北京。

黎巴嫩於當地時間17日下午4點發生爆炸案，接著陸續出現報導指稱，呼叫器是台灣廠牌，懷疑是以色列在過程中改裝；不過，該製造商金阿波羅馬上發出聲明強調，該產品僅授權商標由地址在匈牙利的公司貼牌生產銷售，絕非在台灣製造。

對於此案件，台灣的國安單位高度重視，並觀察國際情勢、蒐整各項情資。國安人士受訪時表示，在事件發生後，發現有心人士透過網路操作相關攻擊，很明顯是惡意將本次事件與台灣進行連結。

國安人士攤開公開情資表示，第一則貼文來自X帳號《GUMBY》，在18日上午6點前發文，先是提及以色列爆炸的呼叫器是台灣金阿波羅公司製造的。這項惡意訊息說，這些呼叫器是今年4月中旬進口的，而當時以色列議會代表團正好訪問台灣，時任總統蔡英文在該團訪問期間承諾「深化」兩國之間的伙伴關係，暗示台灣政府與本案有關。

接著，在短短不到一個小時內，國安人士指出，索馬利亞中國研究智庫X帳號《Somali Institute of Chinese Studies》接力發文，直接點名台灣與以色列呼叫器的勾結被「載入史冊」，成為世界上最致命的「半導體間諜活動」和企業破壞活動。他表示，惡意指控這是所謂的技術、地緣政治、企業恐怖主義和分離主義的危險交叉點。

此外，中文X帳號《Zhao DaShuai 东北进修》同樣跟進，指控台灣與以色列在攻擊事件有「牽連」，表示這與在水或食品中投毒並將其分發給普通民眾沒有什麼不同。而該帳號，在其自我介紹上，明確寫出，是「武警宣傳局」。

除了常見用來「出口轉內銷」的海外帳號、外文資訊為主的社群X之外，國安人士也發現，國內也有類似情形發生，18日凌晨兩點半就有批踢踢帳號《DONNY》以：「BB CALL這把真的台灣沒參加嗎」提出質疑。

國安人士表示，該帳號同樣以4月15日「以色列議員訪團見蔡英文：以台合作持續擴大」新聞稿作為攻擊切點，認為今天這把遠端爆炸技術假設是跟台灣有關，承認應該也不會怎樣，代表台灣駭客很厲害，不懂大家到底怕啥。

國安人士進一步調查後發現，該批踢踢帳號《DONNY》，有發文IP位址不斷移動的異常情形，除了台灣外，還有英國、希臘、土耳其等國家，懷疑該帳號在本次訊息戰上，是扮演在地協力者的角色。

除了上述海外社群帳號、國內在地協力的帳號，國安單位也攤開監測情資，中國社群平台「網易」、「百度」在同日大量出現相關文章，包括：「黎巴嫩遭BP機爆炸恐怖襲擊，台灣生產商很可能是以色列幫凶！」、「大批尋呼機爆炸，以色列嫌疑最大，外媒質疑台灣和以色列聯繫密切」、「真主黨大量尋呼機同时爆炸，疑似以色列遠程操控，生產源頭竟是台灣」等文章。

對此，國安人士表示，目前還沒有中國官方媒體直接介入，但參與抹黑的這些帳號，長期以來發文都是以配合中國政府反西方、反民主，吹捧中國的特色為主，不排除相關操作的影武者來自北京。

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