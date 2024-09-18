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伊朗譴責以色列「大規模屠殺」　派醫療團前往黎巴嫩

▲▼ 黎巴嫩真主黨使用的台灣製呼叫器爆炸。（圖／路透）

▲黎巴嫩真主黨的呼叫器爆炸。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩呼叫器爆炸案造成至少9人死亡、約3000人受傷，就連伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（Mojtaba Amani）也受傷。伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）譴責以色列，稱爆炸案是恐怖主義行動，是一種大規模屠殺，違反國際人道法。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述卡納尼的話指出，17日在黎巴嫩的恐怖主義行動是猶太復國主義政權與其雇傭軍特工聯合行動的延續，違反所有道德與人道原則、國際法、特別是國際人道法，應受到國際刑事起訴、審判及懲罰。

「這是一種大規模屠殺」，卡納尼表示，這再次證明猶太復國主義政權除了對巴勒斯坦人民犯下戰爭罪與種族滅絕之外，也把區域和國際和平安全置於嚴重危險之中，「對付該政權恐怖主義行動及其造成的威脅顯然是必要的，國際社會必須迅速採取行動，打擊猶太復國主義犯罪『有罪不罰』的現象」。

▲黎巴嫩發生呼叫器集體爆炸，增至11死4000傷。（圖／路透）

▲伊朗紅新月會已派遣醫療代表團前往黎巴嫩首都貝魯特。（圖／路透）

伊朗政府承諾會支持黎巴嫩，另據半島電視台，伊朗紅新月會（Red Crescent）已派遣醫療代表團前往黎巴嫩首都貝魯特協助救援。另外，來自伊拉克的一批醫療物資也已送達貝魯特國際機場。

黎巴嫩呼叫器爆炸案造成至少9人死亡、約3000人受傷，在3000名傷者之中，至少有200人傷勢嚴重。

►伊朗大使染血畫面曝光　攜呼叫器爆炸失去1眼、另1眼嚴重受傷
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