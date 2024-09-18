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快訊／黎巴嫩「BB Call」爆炸案增至12死！包括2名兒童

▲▼黎巴嫩Lebanon「BB Call」集體爆炸連環殺！已8死近3000傷。（圖／路透）

▲黎巴嫩發聲「BB Call」集體爆炸案！（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

黎巴嫩17日發生大規模呼叫器（俗稱BB Call）爆炸案，造成大規模傷亡。根據「路透社」報導，黎巴嫩衛生部長艾卜耶德表示，目前死傷人數上升至12人死亡，其中包括2名兒童。

這起爆炸發生於17日當地下午3時30分左右，真主黨成員身上攜帶的呼叫器在發出約10秒的嗶嗶聲之後引爆，爆炸聲持續約1小時。部分的人把呼叫器拿起至臉部、眼睛附近位置，以便查看訊息，怎料呼叫器隨即爆炸，造成多人臉部掛彩、手指被炸斷、腹部與臀部位置受傷，甚至有人下體也遭波及，大批傷者湧入醫院。

據報導，以色列情報機構摩薩德在黎巴嫩真主黨所訂購呼叫器埋下少量炸藥，目前真主黨以及黎巴嫩政府要求以色列政府對此事件負責，但以色列尚未回應。

外媒根據產品背面的製造資訊解析，發現這批呼叫器來自台灣廠商「Gold Apollo」（金阿波羅），引發外界熱議，稍早金阿波羅公司二度發布聲明，揭露BAC公司相關資訊，強調僅提供品牌商標授權，與產品設計與生產無關。

金阿波羅公司聲明稿

金阿波羅公司與BAC CONSULTING KFT. 公司 ( SZONYI UT 33/A., 1142 BUDAPEST, HU，以下簡稱BAC)，建立長期的貼牌授權及區域代理合作關係，根據合作協議，我司授權BAC公司在特定區域內使用我司品牌商標進行產品銷售，但產品的設計與製造均由BAC公司負責。

針對此次媒體報導中的呼叫器機種AR-924，我司澄清此機種屬於BAC公司生產並銷售的產品，我司僅提供品牌商標授權，與該產品的設計與生產無關。我司始終遵循相關法規，並與合作夥伴保持透明合規的合作關係。

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