製造爆炸BB Call？　匈牙利廠商BAC背景曝「推動銷售亞洲設備」

▲ BAC Consulting KFT註冊地址外觀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

黎巴嫩真主黨成員的呼叫器（BB Call）17日發生集體爆炸，造成9死近3000傷，呼叫器背面資訊顯示為台灣廠商「Gold Apollo」（金阿波羅）製造，但金阿波羅18日二度出面澄清，這批產品是歐洲經銷商BAC Consulting KFT貼牌生產，而這家匈牙利公司官網確實聲稱，正推動引進與銷售亞洲電信設備。

金阿波羅董事長陳清光18日受訪說明，該公司3年前與歐洲經銷商BAC簽約，對方起初僅進口金阿波羅呼叫器和通訊產品，後來老闆Tom請來一批工程師，設計此次發生爆炸的呼叫器，希望使用金阿波羅的品牌掛名推廣，他也答應簽約授權2年，但強調這款呼叫器完全在國外製造，與金阿波羅無關，也宣布將跨國提告。

▲ BAC地址所在地與周圍街景。

▲ BAC官網創辦人介紹。（圖／翻攝自bacconsulting.org）

網友追查發現，網路上確實找得到一間名為「BAC Consulting」的公司官網，聯絡資訊上的公司所在地與金阿波羅英文聲明稿上的地址相符，創辦人兼執行長是畢業於倫敦大學的Cristiana Bársony-Arcidiacono。

BAC官網似乎也證實正推動銷售亞洲電信設備，他們的其中一項計畫為「從亞洲引進科技與創新」，目標是促進各國之間電信產品銷售的國際技術合作，並拓展亞洲市場至開發中國家等新興市場。

該計畫內容涵蓋開發創新型電信設備，成果包括協調研發與推動儀器創新、透過會議發展國際合作夥伴關係，以及進行銷售。不過該公司網站目前已經無法進入。