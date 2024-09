製造爆炸BB Call？　匈牙利廠商BAC背景曝「推動銷售亞洲設備」

▲ BAC Consulting KFT註冊地址外觀。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合報導

黎巴嫩真主黨成員的呼叫器(BB Call)17日發生集體爆炸,造成9死近3000傷,呼叫器背面資訊顯示為台灣廠商「Gold Apollo」(金阿波羅)製造,但金阿波羅18日二度出面澄清,這批產品是歐洲經銷商BAC Consulting KFT貼牌生產,而這家匈牙利公司官網確實聲稱,正推動引進與銷售亞洲電信設備。

金阿波羅董事長陳清光18日受訪說明,該公司3年前與歐洲經銷商BAC簽約,對方起初僅進口金阿波羅呼叫器和通訊產品,後來老闆Tom請來一批工程師,設計此次發生爆炸的呼叫器,希望使用金阿波羅的品牌掛名推廣,他也答應簽約授權2年,但強調這款呼叫器完全在國外製造,與金阿波羅無關,也宣布將跨國提告。

▲ BAC地址所在地與周圍街景。

▲ BAC官網創辦人介紹。(圖/翻攝自bacconsulting.org)

網友追查發現,網路上確實找得到一間名為「BAC Consulting」的公司官網,聯絡資訊上的公司所在地與金阿波羅英文聲明稿上的地址相符,創辦人兼執行長是畢業於倫敦大學的Cristiana Bársony-Arcidiacono。

BAC官網似乎也證實正推動銷售亞洲電信設備,他們的其中一項計畫為「從亞洲引進科技與創新」,目標是促進各國之間電信產品銷售的國際技術合作,並拓展亞洲市場至開發中國家等新興市場。

該計畫內容涵蓋開發創新型電信設備,成果包括協調研發與推動儀器創新、透過會議發展國際合作夥伴關係,以及進行銷售。不過該公司網站目前已經無法進入。

BAC consulting which has apparently produced Apollo pagers used by Hezbollah under licence basically confirms that they facilitated sale of telecommunication devices from Asia on their own website pic.twitter.com/EXxJlZzhep