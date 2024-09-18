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教中國男童英文喊「台灣是國家」惹怒媽媽　英男罵髒話直接bye

【41J肉聲】英男教中國男童英文喊「台灣是國家」惹怒媽媽　他大罵髒話後直接bye

▲男子在課堂中教「Where am I from?」（我來自哪裡？），不斷強調「台灣是國家」，引來家長不滿。（翻自X平台）

圖文／境週刊

近日國外網友流傳一段影片，一名中國男童利用遠距教學上英文課，老師是一名英國男子，不過他在課堂中教「Where am I from?」（我來自哪裡？），卻不斷強調「台灣是一個國家」、「台灣不是中國的」，引來男童的母親不滿，並直接跳進螢幕裡和英男對槓。

這段畫面可見，英男透過遠距上英文，上課的是一名中國男生。英男在對男童教學「Where am I from?」（我來自哪裡？）時，男童說出「England」（英國）後，英男隨即開始講解他的生活背景。英男強調，自己在台灣住了很久，住在高雄，隨後英男開始對中國男童直呼：「台灣不是中國，台灣是一個獨立國家，你知道嗎？」

不過這時男童的媽媽無法忍受，直接在旁對男童耳提面命「台灣屬於中國」，但英男仍堅稱「台灣是台灣，台灣是一個國家」。隨後媽媽崩潰並跳進螢幕，向英男抗議稱：「老師你等一下喔，台灣就屬於中國的！」這時英男也不甘示弱，開始大罵「X中國」，然後還說「ByeBye」，最後更直接下線。

【41J肉聲】英男教中國男童英文喊「台灣是國家」惹怒媽媽　他大罵髒話後直接bye

▲媽媽崩潰，跳進鏡頭抗議。（翻自X平台）

【41J肉聲】英男教中國男童英文喊「台灣是國家」惹怒媽媽　他大罵髒話後直接bye

▲英男用髒話罵回去，說了拜拜就下線。（翻自X平台）

這段影片隨即被其他網友轉傳並引發討論，網友們直呼：「這英男好樣的。」、「有性格的老外，自由的人。」不過也有網友不以為然，認為英男不應該罵髒話、比中指，並批評他「沒品」。


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