三重BMW囂張違停…雙包手刺青男還嗆警「X你娘」！下場慘了

記者戴上容／新北報導

新北市三重區福德南路發生鬧劇！前（16日）天三重警方接獲報案，指稱有多輛汽車違規停車，前往取締時，一名32歲的陳姓男子當場對著拍照的員警飆罵「X你娘」，隨後更與警方爆發推擠衝突，他還將警方的密錄器扯下，最終陳男被警方壓制在地。警方後續依妨害公務、公然侮辱，將他移送新北地檢署偵辦，現場6輛違停的車輛，也依據《道路交通管理處罰條例》開單舉發。

▲三重一名陳姓男子辱罵警察，甚至扯下警察的密錄器 。（圖／記者戴上容翻攝）

16日晚間10時許，陳姓男子駕駛的白色BMW轎車違停於三重區福德南路與和平街口，與三五好友在騎樓下烤肉慶祝中秋，過程中還疑似飲酒助興。當三重警方接獲民眾檢舉，前來取締時，陳男見到自己的愛車正被警方拍照取締，便立刻衝上前，原本態度看似配合，說了一句「阿sir，我馬上移車」，但話鋒一轉，竟脫口而出不雅字眼「XX娘」。

警方聽到這番辱罵，立刻反問：「你罵我什麼？」雙方的火藥味瞬間升高，並爆發激烈推擠。陳男的友人見情勢不妙，急忙上前勸阻，陳男過程中扯下警員身上的密錄器，支援警力迅速到場，聯手將他壓制在地，當場逮捕帶回警局偵訊。

警方表示，陳男涉嫌妨害公務、公然侮辱，已將他移送新北地檢署偵辦。而現場6輛違停的車輛，也依據《道路交通管理處罰條例》開單舉發。